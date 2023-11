Rodríguez de la Borbolla (PSOE) retrata a Pedro Sánchez: “Cambió de alma y ataca la integridad de la sociedad”

Los históricos del PSOE declaran la guerra a Pedro Sánchez.

Tras conocer que Javier Sáenz de Cosculluela se dio de baja del PSOE y que Nicolás Redondo lo hará en los próximos días, José Rodríguez de la Borbolla se sumó a la lista de importantes figuras del Partido Socialista que dicen “basta” al presidente del Gobierno en funciones.

Durante su participación en la concentración convocada ante la Audiencia Provincial de Sevilla, el expresidente de la Junta de Andalucía cargó con fuerza contra el líder del PSOE por la Ley de Amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Rodríguez de la Borbolla acusó a Sánchez de ser “un señor que es capaz de aliarse con ‘atentadores’ contra la nación con tal de seguir siendo presidente”. De ahí que considere que se trata de un dirigente «poco de fiar» porque «ha faltado a las promesas que había hecho a los ciudadanos españoles» en materias como la amnistía.

«Había dicho que nunca iba a haber amnistía y ahí está la ley de amnistía, había dicho que le quitaba el sueño acostarse con Podemos y se acostó con Podemos… Ha hecho muchísimas cosas en las que ha faltado a la promesa que dio a los españoles. Y que no diga que se puede cambiar de opinión, se puede cambiar sensatamente. Lo que no se puede es cambiar de alma, pero esta gente ha cambiado de alma y está atacando la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad», reprochó.

Además, elevó el tono al asegurar que “un político no puede ir de Gary Cooper por la vida. Pedro Sánchez va de Gary Cooper por la vida y así no se dirige una nación». Al mismo tiempo que aseguró que no le extraña la falta de crítica interna en el Partido Socialista “porque en el actual PSOE hay monolitismo».

«Las primarias hundieron al PSOE, suponen que un señor o una señora del que no se conocen mayores méritos de pronto en una campaña de tres semanas es el más votado y se convierte en un señor feudal. A partir de ahí es una persona que controla todo el aparato, no admite la discusión y no pastorea a los militantes, porque para ser un buen líder hay que pastorear, tener contacto con la gente. Él está sobre la cresta de la ola», indicó.

A diferencia de Sáenz de Cosculluela o Redondo, Rodríguez de la Borbolla negó que se dará de baja:

“Me planteo seguir siendo yo mismo. Las demás cosas me importan menos. En el 2017, le escribimos una carta a Pedro Sánchez 16 socialistas cuando no quería aplicar el 155, dos días después lo hizo. Estoy donde estaba en 2017, en 1977 cuando hicimos el referéndum para Estatuto de Andalucía; en 1978, cuando se aprobó la Constitución. Sigo estando en el mismo sitio. La raya de la Constitución está donde estaba, unos se la han saltado y yo he procurado quedarme donde estaba”.

Al hilo de esto, Rodríguez de la Borbolla ha reconocido que muchos socialistas están «rotundamente decepcionados». «Estamos meditando qué podemos hacer en el futuro». Esta respuesta ha llevado a los medios a preguntar si barajaban crear un nuevo PSOE: «No me atrevo a vaticinar nada».