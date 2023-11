Belarra y Montero se tiran de los pelos contra Yolanda y Sánchez

Avanza la guerra civil dentro de Sumar.

Tras el papelón que montaron Ione Belarra e Irene Montero en el cambio de carteras en sus respectivos ministerios, ahora la secretaria general de Podemos vuelve a asumir un rol de víctima de Sumar: “Igual que nos han echado del Gobierno, nos echen del grupo mixto» dentro del Congreso de los Diputados en próximas fechas.

La política de extrema izquierda ha denunciado que el «propósito» de Yolanda Díaz es «silenciar» a los miembros de su propio partido, en un tono sarcástico. Sin embargo, en la actualidad, Podemos descarta abandonar voluntariamente su posición en el Grupo Mixto, ya que considera que su espacio natural es el que ha decidido compartir con el resto de la coalición magenta para las elecciones generales. No obstante, aseguran que actuarán de manera autónoma, defendiendo sus intereses, especialmente en cuestiones como la promoción de alquileres asequibles, que perciben en riesgo con la actual configuración del nuevo Gobierno.

Estas afirmaciones fueron expresadas por Belarra durante una entrevista en TVE, donde también garantizó que esa autonomía, conforme al mandato de los 30.000 inscritos a principios de mes, se reflejará en las elecciones europeas del próximo año. Sin embargo, no detalló si participarán con una papeleta independiente. Además, Belarra respaldó las acusaciones de Irene Montero contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aseguró que fueron excluidos del Ejecutivo durante su renovación para no resultar «molestos» al PSOE ni señalar incumplimientos. Según Belarra, los cinco ministros de la cuota de Sumar parecen indistinguibles de los nombramientos socialistas.

Estas declaraciones subrayan el «papel transformador» que, según Belarra, Podemos ha desempeñado desde el Gobierno, un papel que teme que no se refleje adecuadamente en esta legislatura. Criticó al PSOE por no abordar los problemas fundamentales y considera una mala noticia para la ciudadanía en general que Podemos no forme parte del Ejecutivo. Enfatizó que Podemos ha sido el impulsor de medidas como la subida del salario mínimo, la reforma laboral y el tope al gas, y lamentó la ruptura del bloque democrático, considerándolo un error. Según Belarra, este bloque democrático está en contraposición a las fuerzas de derecha «reaccionarias» y de «tendencia golpista».

Yolanda las ata en corto

Cuando en junio pasado Podemos estaba en la fase final de negociar su inclusión en las listas de Sumar, Yolanda Díaz tomó medidas para prevenir posibles escisiones. Introdujo una cláusula que especificaba que si algún partido de la coalición optaba por abandonar el grupo parlamentario después de las elecciones, perdería la asignación económica correspondiente a las sustanciosas subvenciones que la ley destina a las siglas con representación en el Congreso, tanto las de la propia Cámara Baja como las establecidas por el Ministerio del Interior. En el caso de Podemos, según ese acuerdo, el porcentaje sería del 23% de la suma total.

De acuerdo con el Régimen Económico y de Ayudas a los Miembros de la Cámara, cada grupo parlamentario recibe una subvención fija de 30.346,72 euros mensuales, y una subvención variable de 1.746,16 euros mensuales por cada diputado, lo que da como resultado una asignación anual de 1.013.732 euros para Sumar, de los cuales 233.158,40 euros se asignarían a Podemos, al contar con 31 escaños.

Sin embargo, el verdadero motivo de la reticencia de Podemos a romper con Yolanda Díaz radica en la subvención proporcionada por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska. Según los Presupuestos Generales del Estado, este ministerio distribuye anualmente un total de 52.7 millones de euros entre los partidos con representación en el Congreso, destinados a gastos ordinarios, y 2.7 millones adicionales para cubrir gastos de seguridad. Un tercio de esta cantidad se reparte según el número de diputados, mientras que los dos tercios restantes se distribuyen de acuerdo con los votos obtenidos en las elecciones.

En consecuencia, Sumar recibirá más de 6 millones de euros este año, de los cuales, según el acuerdo con Yolanda Díaz, a Podemos le correspondería el 23%, es decir, cerca de 1.4 millones de euros. Este es el monto que Belarra y su grupo temen perder, especialmente al considerar presentarse de manera independiente en las elecciones europeas, donde Irene Montero podría encabezar la lista.

Este y otros asuntos de interés nacional serán tratados en La Segunda Dosis de este 23 de noviembre de 2023 con Alfonso Rojo y con la tertulia de Paula Baena y Bertrand Ndongo.