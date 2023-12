Pérez-Reverte se ‘merienda’ a la “rata sectaria” de Echenique por ironizar sobre su entrevista con Pablo Motos

Arturo Pérez-Reverte lo vuelve hacer.

El pasado 30 de octubre, el reconocido escritor cargó con fuerza contra la “rata sectaria” de Pablo Iglesias. Ahora, solo un mes después, utiliza el mismo calificativo para dejar al exportavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a la altura del betún.

Todo comenzó porque el expolítico de extrema izquierda intentó ironizar con la entrevista de Pérez-Reverte con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En concreto, indicó a través de sus redes sociales: “Pérez-Reverte le ha dicho a Pablo Motos que él es, al mismo tiempo, monárquico y republicano, ha elogiado simultáneamente a Julio Anguita y a Manuel Fraga y ha afirmado que tanto Israel como Palestina tienen claroscuros”.

Un tuit que acompañó con una publicación de Diario Red, el panfleto de Pablo Iglesias, donde buscaron vincular al reconocido escritor con el término “machirulo” o le señalaron de ser “uno de los ídolos de la derecha y la ultraderecha”. Además, el libero intentó poner la lupa en las supuestas incongruencias y dualidades de las palabras del autor.

Toda una ofensiva que Pérez-Reverte desmontó con su contundente respuesta al tuit de Pablo Echenique: “Es delicioso y consolador que, incluso sin pretenderlo, las ratas sectarias te den la razón”.

Es delicioso y consolador que, incluso sin pretenderlo, las ratas sectarias te den la razón. https://t.co/Bh911aZxzi — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 1, 2023

Un ‘zasca’ similar al que le metió al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando le acusó de apoyar el “genocidio” de Israel en Gaza a través de las redes sociales. El exvicepresidente segundo compartió una ‘noticia’ de su medio de comunicación, Canal Red, donde busca forzar un posicionamiento del novelista a través de un refrito de sus antiguas declaraciones en entrevistas y conversaciones sobre Oriente Medio.

A pesar de que en ninguna de sus palabras Pérez-Reverte justifica la violencia contra la población de Palestina o invita a erradicar a Hamás, Iglesias no duda en compartir la publicación con el títular: “Pérez-Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las ‘minifaldas’”.

Una osadía que le salió cara. El famoso escritor no dejó pasar por alto la ofensa y devolvió el golpe a través de las redes sociales: “¡Rata sectaria!”.

En concreto, la respondió: “Ya sé que las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil”. Y aprovechó para añadirle una recomendación para evitar que siquiera haciendo el ridículo en público: “Pero antes de echar sus miserables cagaditas en el arroz debería informarse mejor, y no a través de sesgados terceros. Hágase un favor y zámpeselo entero, que no es muy largo. Criatura”.

Como cabía esperar, hubo respuesta del podemita encantado con la polémica y de nuevo acometida final del escritor:

Iglesias: «Le agradezco su elegante forma de ejercer el derecho de rectificación. Se le nota la academia y la hidalguía. No me proponga usted un duelo; el miedo me impediría medir mi espada con la suya. Pero si quiere usted debatir en público de Israel y Palestina, por mi parte encantado».

Reverte: «Sólo si promete azotarme hasta que sangre».

La referencia, recuerden, es a aquel pasaje tan antiguo como bochornoso de Iglesias refiriéndose a Mariló Montero.