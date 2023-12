Abascal asiste con Felipe VI a la toma de posesión de Milei y deja en ridículo al Gobierno Sánchez que no envía a ningún ministro

Es de traca.

Santiago Abascal, líder de VOX, solo ha necesitado un sencillo gesto para dejar en el mayor de los ridículos al Gobierno Sánchez a cuenta de la toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina.

Y es que mientras el líder de la formación verde fue de los que acudió a la cita con el mandatario sudamericano, el Ejecutivo de PSOE-Sumar, con sus socios bilduetarras, golpistas y nacionalistas, decidió no enviar a ninguno de los 22 ministros que tiene en nómina en el Ejecutivo y demostrar su verdadera faz, la de poner cara amargada cuando quien llega a la presidencia de una nación no es de su afinidad ideológica.

La cuestión es que el desaire del Ejecutivo socialcomunista no solo alcanzó al nuevo presidente argentino, sino también al monarca español.

Y es que a este tipo de actos institucionales, Felipe VI, como anteriormente Juan Carlos I, siempre ha ido acompañado de, al menos, el titular de Exteriores, en este caso José Manuel Albares.

Pero en esta oportunidad, demostrando la quemazón que supuso en el Gobierno Sánchez la victoria de un candidato opuesto a su ideología, se despachó el viaje del soberano con un cargo político de tercer orden, concretamente el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo.

Como bien comentó este 11 de diciembre de 2023 el comunicador Carlos Herrera en su editorial de ‘Herrera en COPE’, el gesto del Gobierno sanchista es para hacérselo mirar:

Vean ustedes cómo es este Gobierno de España. Va el Rey de España y no le acompaña ningún ministro y miren que hay ministros ahí, inútiles que no tienen nada que hacer. Pero no quiere el Gobierno enviar a nadie, en claro insulto al país argentino y a la toma de Milei y manda solo a un secretario de Estado. Este Gobierno tampoco dejó ir al Rey a los actos del aniversario de Emiratos Árabes Unidos, no le dejó. Ahora le deja solo representando a España en la toma de posesión de un presidente de un país que está íntimamente hermanado con España, que es que es familia de España, como lo es Cuba, México o Venezuela.