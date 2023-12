Así fue el discurso real de Abascal en Clarín (Argentina) que han descontextualizado sus rivales en España

Gran polémica por las duras palabras de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez desde Argentina.

En su entrevista con el diario argentino ‘Clarín’, el líder de VOX fue preguntado sobre la “astucia” del presidente del Gobierno para permanecer en Moncloa. Si bien Abascal no dejó pasar la oportunidad para sacudir al líder del PSOE, sobre quien recordó su falta de escrúpulos, sus palabras generaron polémica después de haber sido descontextualizadas por parte de la izquierda y de la extrema izquierda.

Justamente esa descontextualización de las declaraciones del líder de VOX hicieron que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenara las palabras de Abascal en la entrevista que concedió a Telecinco.

Sin embargo, estas fueron textualmente las palabras utilizadas por Abascal en Argentina y que desde la izquierda y extrema sacaron de contexto para atacar al líder de VOX.

“Pedro Sánchez no es astuto y hábil, como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos, porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios, no puedo venderlos”.