¡Maldita hemeroteca! Vean cómo el PSOE negaba que fuera a entregar Pamplona a EH Bildu

Tierra trágame.

Eso mismo es lo que habrán pensado los socialistas cuando han visto cómo se ha viralizado un vídeo de la hoy ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y candidata del PSOE a la alcaldía de Pamplona en las elecciones del 28 de mayo de 2023.

Una vez vistos los resultados, con UPN como ganador de los comicios, pero con unos insuficientes 9 concejales para llegar a la mayoría absoluta, fijada en 14, comenzó el run run de que los socialistas, para devolver el posible favor de EH Bildu a María Chivite para que siguiese en la Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra, pudiesen apoyar al bilduetarra Joseba Asirón para que ocupase el Ayuntamiento capitalino.

Sin embargo, la entonces aspirante del PSOE se negó en rotundo a la posibilidad de que los herederos políticos de ETA entrasen en el Consistorio navarro y así lo hizo saber en una ruda de prensa el 30 de mayo de 2023.

En reiteredas ocasiones se negaba a hacer alcalde al candidato de Bildu:

No vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón , rotundamente no.

Entre las razones esgrimidas por Saiz estuvieron las imposiciones lingüísticas de Asirón en la legislatura 2015-2019 cuando ya ocupó el cargo de primer edil pamplonés:

Practicó la imposición del euskera en las escuelas infantiles o en la plantilla orgánica del Ayuntamiento, también ondeando la ikurriña en el balcón consistorial el 6 julio, una bandera que no representa a la Comunidad Foral. No ha sido un alcalde capaz de transformar la diversidad en convivencia. No fue capaz de mantener un gobierno de coalición y que su única propuesta fue deshacer lo que ha hecho el anterior consistorio.