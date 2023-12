Irene Montero, desatada en TVE: de loar a Bildu a sacarle los trapitos sucios a Yolanda Díaz

Irene Montero se desató en RTVE.

Durante su entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, la exministra de Igualdad no sólo salió en defensa de la entrada de EH Bildu en el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también le sacó los trapitos sucios a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por ‘purgarla’ de la Moncloa.

“Siempre que hay un gobierno progresista es una buena noticia para la ciudadanía, en este caso en Pamplona. Entiendo que la derecha tiene siempre que sobreactuar y que buscar argumentos que tratan de socavar los mismos principios de la democracia, ya que Bildu es una fuerza plenamente democrática”, lanzó sin pestañear Montero.

Con el mismo cinismo que defendió al partido de Arnaldo Otegi, la pareja de Pablo Iglesias no dudó en mentir abiertamente: “Podemos es una herramienta política que nunca ha pensado en preservar cuotas de poder”. Una afirmación que no concuerda con la guerra interna que se vivió en Sumar para garantizar sus cargos en Moncloa, donde los ‘morados’ llegaron a amenazar con la ruptura de la disciplina de partido.

“Nosotras ya hemos pasado página. Podemos tiene su propio camino”, intentó defender. Sin embargo, tardó poco en relamerse las heridas y cargar públicamente contra Yolanda Díaz por no haberle anunciado que la purgaría del Gobierno.

«Nunca nadie me lo comunicó y lo único que nosotros pedimos en esa negociación exactamente lo mismo que el resto de fuerzas: respeto. Igual que los ministros y ministros socialistas los decide el PSOE. Los ministros y ministras de Podemos los tiene que elegir Podemos, es una cuestión de respeto”.

Y recalcó que Podemos “no consentirá que le falten al respeto”. “Cuando haya que hablar, hablaremos y cuando haya que negociar negociaremos con el PSOE, con Sumar y con quien sea necesario”, ha afirmado: “Somos una herramienta para la transformación del país”, precisó.

Irene Montero, sobre su cese como ministra de Igualdad y el rechazo de la candidatura como ministro de Nacho Álvarez: "Nunca nadie me lo comunicó (…) Los ministros y ministras de Podemos los tiene que elegir Podemos" https://t.co/W2XU5eYbgg #LaHora18D pic.twitter.com/olnBK94DDc — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 18, 2023

Pasión por el cargo

Aunque niega que esté interesada en permanecer en el poder, Montero desveló, que si lo ratifica la militancia del partido será la candidata de Podemos a las elecciones europeas, aseguró que su partido estará “en todas las citas electorales”, también en las gallegas y vascas del próximo año.

“Las formaciones políticas se forman para presentarse a las elecciones”, precisó, y añadió que “es importante estar en los parlamentos autonómicos, en los Ayuntamientos y en el Parlamento y el Senado”.

Preguntada por su candidatura a las europeas, ha asegurado que es necesario que exista una voz «de quienes no se conforman», porque «no basta con mantener las cosas o hacer retoques» sino que «hay que cambiar de arriba a abajo» para cuestiones como los «salarios dignos», asumiendo en ocasiones, ha proseguido, «un precio político muy alto».

Por otra parte, ha admitido que “ha habido golpes, decepciones y errores pero las razones para seguir en política siguen intactas”. Preguntada por los posibles errores, no ha mencionado la ley del ‘solo sí es sí’. Se ha referido en cambio a las “muchísimas dificultades” a la hora de implantarse territorialmente. “Hemos cometido muchísimos errores pero las reglas de juego han sido enormemente injustas contra nosotras. No ha habido formación que haya sufrido la persecución judicial y mediática que Podemos ha vivido”, ha sentenciado.

⁦@SIntxaurrondo⁩ reprocha a Irene Montero que abandone el Grupo Parlamentario de Sumar y ésta le responde que manzanas traigo. Una en protección sanchista, la otra lanzando su candidatura europea en ⁦@rtve⁩ ⁦@LaHoraTVE⁩ #LaHora18D . Proselitismo oficial 👇 pic.twitter.com/kRbueEJ06Y — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 18, 2023

Ha reiterado las palabras que dijo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el traspaso de carteras en el Ministerio de Igualdad, cuando pidió a su sucesora, Ana Redondo, que tuviera «valentía» para «incomodar» a los amigos de 40 y 50 años del jefe del Ejecutivo y le deseó que nunca la dejen «sola». El feminismo, ha dicho, está para «decir las verdades» pese a que «incomoden»: «Es necesario».

Preguntada por la ley del ‘solo sí es sí’, ha defendido que “es una buena ley, tanto que en Europa quieren exportarla al resto de países”. “Todavía nadie ha sido capaz de decir dónde estaba ese fallo”, ha proseguido. La ley, que ampliaba el rango de penas con las mínimas más bajas, ha provocado una rebaja de 1.233 condenas a agresores sexuales y 126 excarcelaciones, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial.

Con todo, ha recordado que la ley protege más que antes a las víctimas durante el proceso que viven tras la agresión. Ha puesto el ejemplo de que, ahora, no hace falta interponer denuncia para que el hospital recabe las pruebas médicas necesarias para demostrar que hubo agresión.

Montero, que acusó al “machismo” judicial de las rebajas de condenas, ha lamentado “qué solas” estaban las feministas “diciendo que había machismo en la Justicia”: “Nosotros hablamos de derecha judicial cuando el PSOE quiere hablar de ello pero también del machismo judicial cuando el PSOE no quiere dar la batalla”. Por ello, ha defendido que los ‘morados’ seguirán diciendo “las cosas como son”, porque si no, “no van a poder cambiar”.

Se ha referido por último al concepto de ‘lawfare’ que el PSOE aceptó en el acuerdo de investidura con Junts y que hace referencia a una politización de la justicia. “Por supuesto que hay lawfare”, ha dicho Montero preguntada por esta cuestión, y ha subrayado que “el daño es irreparable a Podemos y a la democracia”, en referencia a las sucesivas causas contra el partido ‘morado’ y las horas de “tertulias y portadas” en los medios de comunicación para repercutir en procesos electorales. Muchas de aquellas causas fueron archivadas. La semana pasada, el juez confirmó el archivo del ‘caso Neurona’ al no apreciar comisión de delitos.