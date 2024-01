Ortega Smith no se esconde y se ‘merienda’ a Rita, Rubiño y Maroto por su hipocresía

El concejal de VOX, Javier Ortega Smith, ha acudido a la Sesión extraordinaria en la Asamblea de Madrid que tenía como objetivo reprobarle y ha retratado a la izquierda por su supina hipocresía.

En el Pleno local ha cargado contra la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el concejal del mismo partido, Eduardo Rubiño y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto por la forma en que le censuran mientras han callado sobre todos los actos violentos de la izquierda, como las reiteradas agresiones al partido que dirige Santiago Abascal.

En su intervención, Ortega Smith no se ha cortado y ha señalado que el propio Rubiño reconoció que no hubo agresión física y que por el contrario, fue el propio diputado de Más Madrid el que “agredió verbalmente a las víctimas de ETA por el pacto humillante ocurrido en Pamplona entregándole la ciudad a los etarras”.

A Maestre le cantó las cuarenta por su descaro al “condenar la violencia cuando asaltaba capillas”:

“La portavoz de HamásMadrid miente porque estaba de espaldas cuando me acerqué al señor Rubiño, pero como una especie de Agustina de Aragón, se puso delante del señor Rubiño y dijo ‘le han agredido tirándole una lata de CocaCola a la cara, ha habido agresión física’, lo dijo hasta tres veces. No mienta. La única agresión física fue la suya, tocándome en el hombro cuando yo me marchaba”.