Isabel Díaz Ayuso manda a esparragar al PSOE ante su desesperada petición al PP

Alto y claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este 8 de enero de 2024 la negativa del PP a los tres decretos que se votarán el 10 de enero de 2024 en el pleno del Congreso de los Diputados y recalcó que la misión del Partido Popular no es la de salvar la cara al PSOE y al Gobierno Sánchez cuando no salen los números.

Estas declaraciones las hizo tras asistir al desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a revalidar el cargo el 18 de febrero de 2024, Alfonso Rueda.

Díaz Ayuso se mostró contundente:

Yo a este Gobierno, tal como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números.