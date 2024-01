Rafael Simancas (PSOE) vomita bilis ante el temor de que Pedro Sánchez sufra su primer revés parlamentario

Empiezan a verle las orejas al lobo.

En las filas del PSOE están que no les cabe un cacahuete por salva sea la parte ante la posibilidad de que los reales decretos que lleva el Gobierno Sánchez al pleno del Congreso de los Diputados el 10 de enero de 2024 puedan quedar rechazados.

Y es que amén de las advertencias de Juntos por Cataluña de no apoyar a los socialistas para la aprobación del decreto ómnibus por entender que pone en peligro la aplicación de la amnistía y agravar la infrafinanciación, ahora los miembros de Podemos integrados en el Grupo Mixto también ponen en duda su apoyo ante la reforma del subsidio de desempleo.

Igualmente, se paralizarían otros dos decreto, el denominado decreto anticrisis con el que se combatirían las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y el decreto de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional.

Las medidas anticrisis que podrían verse afectadas serían las siguientes:

El diputado socialista Rafael Simancas salió como un poseso a criticar a quienes pudieran tumbar esos decretos:

Pero los internautas no quedaron convencidos:

No mientas. El decreto es del gobierno y es tan variado que debería de haberse tramitado, en su mayor parte, como una ley. No se puede abusar del decreto ley cuando no existe la más mínima urgencia.

Pero ¿Qué hago hablando con un filoetarra? No entiendes de valores democráticos

— Carloslva1 (@Carloslva1) January 8, 2024