Felipe González descalifica sin paliativos al traidor Sánchez

Un palo definitivo.

Felipe González, al igual que suele hacer su alter ego, Alfonso Guerra, volvió a propinarle el que se puede considerar como el estacazo final a Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno de España, en un abarrotado coloquio organizado por la Fundación Gregorio Peces Barba por los 45 años de la Constitución y celebrado en el CaixaFórum, en Madrid, fue claro y preciso a la hora de denunciar «el ataque despiadado e irracional» contra la Carta Magna.

González, que departió con otro socialista crítico con el sanchismo, Eduardo Madina, aseveró que, ahora mismo, la Constitución se encuentra amenazada.

Para el que fuera jefe del Ejecutivo entre 1982 y 1996, no es concebible el «ataque absolutamente insolente e intolerable realizado desde la tribuna del Congreso contra jueces, magistrados y fiscales que actuaron en defensa del orden constitucional y el cumplimiento de la ley durante el procés y que han sido acosados permanentemente».

Igualmente, denunció que se haya perdido el respeto a la división de poderes.

Felipe González reconoció estar dolido por tener que atacar a su propio partido, el PSOE, pero entiende que es una cuestión de responsabilidad:

Se mostró especialmente duro con la concesión de la amnistía a los golpistas:

Estamos discutiendo la amnistía, que es el olvido de lo que ustedes han hecho. Además de olvidarlo, yo no le pido que cambie de idea, pero sí pido que acepte las reglas del juego, pero si además me amenaza diciendo que lo volverá a hacer, ¿qué sentido tiene, ya no el indulto, sino la amnistía? Ahora, esto no es una amnistía, es una autoamnistía y además la regula y la decide el que se amnistía a sí mismo.