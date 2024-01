Santiago Abascal lleva a Javier Ortega Smith en su plancha para presidir VOX hasta 2028

Punto y final a los rumores sobre una candidatura alternativa a Santiago Abascal.

Pese a que en las últimas semanas había cobrado fuerza la posibilidad de que Javier Ortega Smith pudiera presentarse a las elecciones en VOX para presidir la formación, finalmente el portavoz del partido verde en el Ayuntamiento de Madrid y parlamentario en el Congreso de los Diputados se integra en la candidatura del actual mandatario.

Así dio a conocer el propio Abascal en un mensaje en redes sociales en el que detalló quiénes son los miembros que integran su candidatura:

Vivimos unos tiempos dificiles y graves para España. Y eso se traduce en un tiempo de máxima exigencia y compromiso en VOX. Por eso le he pedido a este puñado de compañeros, de acreditada valía, dedicación y valor, que me acompañen en la candidatura del Comité Ejecutivo Nacional de VOX que elegirá la próxima Asamblea. Queremos representar con eficacia y con lealtad a los millones de españoles que ya confían en VOX y a los millones de españoles que confiarán en nosotros en los próximos años. Gracias de corazón a todos los afiliados que me han avalado para poder presentar mi candidatura.