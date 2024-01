El vídeo que le explota en la cara a María Chivite por presumir de su reunión con el alcalde bilduetarra de Pamplona

Le ha caído la del pulpo.

Y además con toda la razón del mundo.

María Chivite, la presidenta socialista de Navarra, presumió en esta jornada del 17 de enero de 2024 de haber podido mantener la primera reunión con el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (EH Bildu) después de la controvertida moción de censura por la que se desalojó del consistorio a Cristina Ibarrola (UPN) gracias al apoyo del PSOE.

El problema es que Chivite le va a perseguir de por vida su propia hemeroteca porque esto es lo que decía en 2019 sobre Bildu, un par de meses antes de celebrarse las elecciones del 26 de mayo de ese año:

A ver. Yo he dicho que con Bildu el Partido Socialista no va a pactar. Y ese es un compromiso mío que lo he hecho público y que lo seguiré haciendo público. El Partido Socialista no va a pactar con EH Bildu