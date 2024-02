Alfonso Rueda (PP Galicia) protagoniza un minuto de oro que es todo un zasca en el morro de Pedro Sánchez

No se puede expresar mejor en menos segundos.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a repetir en el cargo, protagonizó en el debate de la televisión autonómica un minuto de oro que fue colosal.

En tres frases dejó clara la diferencia entre Pedro Sánchez y él.

El líder de los conservadores gallegos, el continuador de la gestión de Alberto Núñez Feijóo, fue directo a la yugular y denunció de una manera muy original todos los dislates e incumplimientos del sanchismo:

Si quieres un presidente que te engañe, no me votes. Si quieres un presidente que te quite lo tuyo para dárselo a los independentistas, no me votes. Si quieres un presidente que divida a los gallegos entre sí y que nos separe del resto de los españoles, no me votes.