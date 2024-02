Ayuso deja con un careto a Manuela Bergerot (MásMadrid) con los datos que desmontan su “discurso apocalíptico”

Menudo careto se le ha quedado a la nueva ‘MeMa’ de Más Madrid en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Manuela Bergerot, ha retomado el mismo papel de su predecesora, Mónica García: ser el saco de boxeo dialéctico de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que la política de extrema izquierda sigue con el mismo guión de acusar a la administración de la popular de todo lo malo que ocurre, sea o no sea competencia del Ejecutivo regional, y de favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres, así como de privatizar la educación y la salud.

Sin embargo, la también presidenta del Partido Popular en la comunidad le soltó a la cara los datos que desmontan ese “discurso apocalíptico” que enarbolan desde el conjunto de la izquierda para intentar perjudicar su imagen

Luego vino lo fuerte, cuando le soltó una retahíla de datos que desmontan todo el discurso que repiten como loros para intentar desacreditarla:

“Teniendo en cuenta que somos, para empezar, la región que tiene los salarios más altos, la mayor renta per cápita de España en el mercado más paritario. Madrid se encuentra entre las primeras 50 ciudades del mundo. La primera en España en calidad de vida en 2023. Según el barómetro de la fundación Más Familia, hemos avanzado 11 puntos en la conciliación desde el año 2008. Y prevé que vayamos a subir otros 25 puestos para el 2030. Vamos a seguir bajando impuestos a todos los ciudadanos, especialmente a las rentas bajas, a las clases medias, y es lo que hemos hecho durante todos estos años. Y quien paga, contrata, pelea en esta comunidad bien lo sabe.

Hemos lanzado nuevas ayudas por nacimiento, por adopción de hijos, por la compra de vivienda para menores de 35 años, planes al alquiler, ayudas directas a las madres. A las madres, vivan con quien vivan, lleven la vida que lleven, que es una cuestión que a mí, desde luego, no me inmiscuye, porque yo gobierno para todos los ciudadanos. Avales para la entrada de pisos a los jóvenes. Vamos a convocar dentro de poco el pacto para la vivienda, el pacto regional, para seguir aumentando la oferta, para reforzar la seguridad jurídica. Hemos destinado, por ejemplo, más de 253 millones para becas y ayudas al estudio en universitario, becas comedor, en infantil, en bachillerato. La enseñanza 0 a 3 gratuita, donde sean centros públicos financiados por la Comunidad de Madrid, para los programas de préstamos de libros. Hemos puesto, además, tarifas muy asequibles en la red más económica y más eficaz de la gestión del agua en España, sí, el canal de Isabel II, porque hemos destinado años de trabajo a gestionar el agua, a que no se perdiera una gota y no hemos estado hacer política para arremeter contra el resto del país. De esta manera, unas regiones tienen hoy una situación hidráulica que no tenemos nosotros, porque hemos hecho los deberes.

Tenemos récord en la prevención del cáncer, por ejemplo. Hemos registrado un récord en mamografías, más de 200.000 el año pasado. Una nueva ley de familia y una nueva ley de la infancia que estamos ultimando. Hemos reforzado la teleasistencia entre los mayores en el hogar. Hemos ampliado el servicio de atenciones en adiciones tecnológicas. La idea es que llegue a cada vez más municipios. Hemos puesto ya en marcha la nueva ciudad de la justicia, pensada especialmente para el personal de justicia. Y sí, vamos a seguir trabajando para que los alumnos de la FP, todos, tengan sus prácticas. Y, desde luego, ese es nuestro compromiso”.