El insulto de la activista Lola Guzmán contra la Policía ya tiene consecuencias: «Os mató a pocos la ETA, hijos de…»

¡Menudo circo!

La activista Lola Guzmán, ex de VOX, montó un esperpéntico show en la explanada del Estadio Metropolitano de Madrid con motivo de las movilizaciones de los agricultores españoles.

Aunque su bochornoso espectáculo se produjo a última hora del 10 de febrero de 2024, ha sido ahora cuando a través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo de ella insultando a los policías que estaban para preservar el orden público.

Sus amenazas fueron dirigidas contra los agentes de la Unidad de Intervención que evitaron que miembros de la Plataforma 6F cortaran sin autorización la M-40 a la altura del recinto donde juega el Atlético de Madrid:

De hecho, la Jefatura de Policía Nacional de Madrid prepara una denuncia que va a enviar a la Fiscalía Provincial para que investigue un posible delito de odio protagonizado por Lola Guzmán.

A través de las redes sociales, a esta activista le ha caído también un buen chorreo:

“Os mató a pocos la ETA”

No no no y no

¡Absolutamente lamentable!

Se puede recriminar a los policías sus actitudes pero esto es una burrada, una locura.

¡Yo mismo me he quejado de ellos y duramente, tras ser golpeado y gaseado en ferraz!

¡Estamos convirtiendo ciertas justas… pic.twitter.com/1I8MH9JCNx

— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) February 12, 2024