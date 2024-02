Ayuso esboza en dos soberbios minutos el estacazo que se llevó Sánchez: «Galicia votó por España»

¡Qué dos minutazos!

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, y allí le dio para el pelo al Gobierno Sánchez después del batacazo que tanto PSOE como Sumar se pegaron en las urnas:

Alfonso Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos, mientras que Sánchez es presidente que la gente no eligió. Le han apoyado separatistas, comunistas, el partido de los terroristas y eso explica muy bien todo lo que está pasando. Han hecho una campaña en estas elecciones, no desde la ilusión de gobernar Galicia, sino desde las ansias de echar a Feijóo. Y muy al contrario, él es hoy la esperanza de España. Porque ayer Galicia ha votado por España. Entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en La Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional.

Ahondó en el agradecimiento a los gallegos por haber apostado por la continuidad del proyecto del PP:

Por eso, gracias gallegos, porque la habéis salvado. El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de Sumar no son nada. Pedro Sánchez nos lleva a una España sin sentido que no es refrendada en las urnas. ¿Qué está pasando?