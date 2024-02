Page sigue con el timo de la estampita: Culpa a Sánchez del estropicio del PSOE en Galicia pero no le dejará caer

No hace falta pasar el algodón.

Emiliano García-Page (PSOE) es una estafa política por mucho que intente aderezar sus hechos con palabras grandilocuentes.

El presidente castellano-manchego es un avezado jugador de mus, al menos en lo tocante a la técnica de farolear.

Políticamente deja ver que es un líder que está enfrentado a Pedro Sánchez, pero la realidad es que acaba plegándose a lo que dicte La Moncloa.

Este 19 de febrero de 2024 se volvió a ver un claro ejemplo de lo que es en realidad García-Page a cuenta de los resultados en Galicia:

Sabemos que ganar unas elecciones, ganarlas, o sea, poder decir en serio que se ganan unas elecciones, es gobernar pudiendo hacer lo que has prometido. Cuando no se puede hacer lo que se ha prometido, no sé si lo llamaría ganar. En realidad, gobernar es poder hacer lo que has prometido. Y nosotros podemos y lo vamos a aprovechar, sea cual sea la circunstancia, lo podemos hacer en el ámbito educativo, en el sanitario, en el social, en todos los sentidos de la vida. Ayer se celebraron precisamente, hablando de elecciones, en Galicia. Y yo creo que, obviamente, es obligado felicitar a Alfonso Rueda. Tengo el placer de haberlo conocido y, sinceramente, de tener una relación muy cordial con Alfonso Rueda y el Partido Popular en Galicia y, bueno, yo creo que se puede decir en el conjunto de España.

Consideró que a Besteiro le tocó lidiar con la más fea:

También quiero expresar también mi solidaridad con el Partido Socialista en Galicia. Con los compañeros. Besteiro es, desde mi punto de vista, y también me aprecio de conocerle bastante, me parece una persona muy sólida. Un líder sólido.Le ha tocado hacer una campaña en unas circunstancias muy complejas, muy difíciles. Casi diría que emparedado en un sándwich. Muy complicado hacer una campaña en ese sentido, ¿no? Pero es importante contar con gente que le echa coraje. Él se lo ha echado. Y, por tanto, tengo que demostrar esa solidaridad. Sin duda de ningún tipo, las elecciones gallegas, obviamente, tienen un componente autonómico, pero tampoco vamos a engañarnos. Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso. Y quiero decirlo, además. Pero la realidad es que… Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional. Pero el guiso era nacional.

El dirigente autonómico pidió hacer una reflexión dentro de su propio partido:

Y yo creo que es importante, en este sentido, que se obtengan conclusiones y, además, desde la seriedad. Si el Partido Popular en Galicia, Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estaríamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas, del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de la decadencia. Bien. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? Y lo cierto y verdad es que llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil, y que debiera provocar una reflexión profunda, porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos, se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.

Page lo dejó muy claro:

Lo que tengo muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaría hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional. Y una especie de… Seguramente se estaría planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont. Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador sería Puigdemont. Luego me alegro de que no haya ganado Puigdemont.

Sin embargo, nada hace indicar que vaya a tener la tentación de retirar su apoyo, vía ocho parlamentarios castellano-manchegos, a Pedro Sánchez.