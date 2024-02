Esperanza Aguirre trolea a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a cuenta del resultado electoral en Galicia

Demoledor análisis de los resultados electorales en Galicia.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, apenas necesitó de un minuto para pegarle un repaso a la coalición que conforma el Gobierno socialcomunista.

La que sigue siendo una de las referentes del Partido Popular mostró su satisfacción por el triunfo incontestable de Alfonso Rueda y, por ende, de Alberto Núñez Feijóo, quien también se jugaba buena parte de su crédito político en esa cita con las urnas:

Hay que felicitar a los gallegos los primeros, a Alfonso Rueda y por supuesto a Alberto Núñez Feijóo, al que yo creo que ha tenido una participación muy protagonista en la campaña y resulta que no es solamente la victoria del PP, que es importante, para mí lo más importante de todo, que es el Gobierno socialcomunista del PSOE y de Sumar , en toda Galicia ha sacado nueve escaños, nueve del PSOE, cero de Yoli.

Especialmente, Aguirre se partió la caja con ‘Lady Cohete‘:

A pesar de ir a ver al Papa y de mirar la arena de la playa, etcétera y eso me parece muy buena noticia porque quiere decir que el socialismo y sobre todo el socialcomunismo es empobrecedor y lo saben los gallegos y lo saben todos los españoles. Y eso me tiene muy contenta.

Preguntada sobre el estado de nervios instalado en el PP en los días previos a las elecciones, la exdirigente madrileña fue muy precisa:

No me extraña que hubiera nervios porque acuérdese de lo que nos decían las encuestas en el 23 de julio y sin embargo las encuestas no acertaron en aquella ocasión. En esta sí, todas menos. Tezanos, que decía que íbamos a sacar 34, hemos sacado 40. Pero bueno, que es un gran día para Galicia, desde luego, pero para España sobre todo.