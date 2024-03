Ayuso no se calla ante el intento de Moncloa de enfangar a su pareja: «Han llamado a las televisiones pidiendo más madera»

La izquierda sale en tromba contra Isabel Díaz Ayuso para tratar de tapar el ‘caso Koldo-Ábalos‘.

Según publica este 12 de marzo de 2024 ‘eldiario.es’, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, desde 2021, habría defraudado supuestamente a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021, según figura en una denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el 5 de marzo de 2024 tras recibir un informe de la Agencia Tributaria.

Este medio añadió que Hacienda inició una investigación dos años antes sobre las declaraciones presentadas en 2021 y 2022, al detectar movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Ayuso por su enriquecimiento durante la pandemia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid desmontó rápidamente el chiringuito a la zurda mediática y política:

Yo sabía, no, no, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, y que iban a intentar que si trama… Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde La Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.