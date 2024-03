Pablo Iglesias publica las primeras imágenes de su bar y se lleva de propina un porrón de mofas

Pablo Iglesias se ha hecho empresario y la barra libre de mofas es infinita.

La publicación de las primeras imágenes del fundador de Podemos en su bar dejaron un reguero de comentarios jocosos que aún pueden ir a más desde que este 19 de marzo de 2024 abra sus puertas.

El local lleva el nombre de Taberna Garibaldi y está situado en el número 8 de la calle Ave María de Madrid.

En Twitter, ahora X, el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno, subió un vídeo en el que se le veía ordenando y secando algunos utensilios:

Aquí estamos, echando una manita y secando unos cubiertos. Estoy un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles, pero bueno es un día bonito. El grueso del curro lo llevan otros compañeros, pero hoy había que echar una mano porque es la inauguración. Ya mañana abrimos al público y, en fin mucha ilusión. Y han llamado unas señoras para reservar y he cogido yo el teléfono. Les he tomado nota y me han reconocido.