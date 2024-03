Yolanda Díaz patina con una frase sobre la corrupción y acaba troleada sin piedad

Es la última de ‘Lady Cohete‘.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez, se salió de órbita este fin de semana del 23-24 de marzo de 2024 en una asamblea de Sumar.

La política de Fene (La Coruña) se marcó una frase para el mármol, una de esas intervenciones que serán recordadas por mucho tiempo, máxime además cuando el Ejecutivo socialcomunista está acuciado por los cuatro costados por mor de los escandalazos de la trama ‘Koldo-Ábalos‘ o los tejemanejes de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez en esas citas clandestinas a altas horas de la noche en cierto alojamiento de San Petersburgo para hablar sobre la deuda de una compañía aérea española.

Lo cierto es que Díaz, en pleno momento de apasionamiento, soltó esta ‘perla’ para la posteridad:

Y se quedó tan ancha.

Por supuesto, las redes sociales no tardaron en hacer su labor y poner a la líder de Sumar de vuelta y media con un soberano y sumarísimo troleo:

No mintió, simplemente cambió de opinión, como Sánchez con la amnistía o como Yolanda Díaz con la corrupción.

Yolanda Díaz: » Nos da igual el carnet que tenga el corrupto ,vamos a defender la corrupción». PARA MEAR Y NO ECHAR GOTA https://t.co/bzwUijQONa

No miente sobre la corrupción. La torpeza no se debe a una falta de atención consciente, sino a un conflicto entre la consciencia y el inconsciente. El inconsciente tiene una gran habilidad y precisión para lograr sus objetivos en contra de la voluntad consciente.

LA QUE AVISA NO ES TRAIDORA…..Yolanda Díaz: » Nos da igual el carnet que tenga el corrupto ,vamos a defender la corrupción». OSEASE QUE SEGUIRAN LAS CORRUPTELAS…PERO QUE PERSONAJA POR DIOS

Para Yolanda hay corrupción buena, la que la enriquece a ella, a sus socios y la ayudan a atornillarse al poder.

Y luego la otra, las que comete cualquier ciudadano, político o no, aunque no sea con caudales públicos, pero que no favorece a los intereses del. Partido.

— ᖴᒪᑌᑕᕼᗩ ♥️👉 🇻🇪 & 🇪🇸 y a🐕🐈 (@ElinaRodriguezL) March 24, 2024