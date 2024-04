Colosal troleo de Alfonso Serrano (PP) a los ‘sagaces’ reporteros de la Cadena SER

¡Paren las rotativas!

A los ‘sagaces’ reporteros de la Cadena SER solo les faltó decir esa máxima que se decía en los periódicos de papel cuando saltaba una noticia bomba y había que trastocar todo el producto informativo.

Y es que desde el 4 de abril de 2024 están en la emisora del Grupo PRISA con la matraca de que han visto en una cafetería, a ojos de todo el mundo, a Alfonso Serrano, diputado autonómico y senador del Partido Popular, con Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El texto de la entradilla es para enmarcar:

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, reconoce su encuentro con el defraudador confeso Alberto González en una cafetería de la capital, tal y como atestiguan las fotografías a las que ha accedido la SER. Hasta ahora, la defensa de la presidenta se basa en reducir el caso a un problema que afecta a un particular que nada tiene que ver con la Comunidad o el PP. Serrano admite el encuentro, que califica de mera «coincidencia», y no niega que hablasen de su caso o de las comisiones de investigación de las mascarillas.

Alfonso Serrano, que para estas cosas es un hacha, troleó como un campeón a los ‘avezados’ periodistas de la Cadena SER:

Tal y como he confirmado a @MACamposP, me he tomado una Coca Cola en un bar petado de gente junto a la calle. Notición! 😂No en reservado de la Chalana ni en habitación de hotel como hace Begoña Gómez con empresarios que su marido rescata. Pero eso no es noticia en @La_SER 😉 https://t.co/cgM6qxtmel

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) April 4, 2024