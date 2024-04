¡Qué 30 segundos de Santiago Abascal! «Otxandiano, Otegi y quienes pactan con ellos se pueden ir a la mierda»

Recta final de la campaña para las elecciones en el País Vasco.

El 21 de abril de 2024 los ciudadanos de esa autonomía están llamados a las urnas y a elegir, sobre el papel, la continuidad que representa el PNV o si, tal y como apuntan las encuestas, es EH Bildu quien gana los comicios.

Precisamente, la formación de Arnaldo Otegi y su candidato interpuesto, Pello Otxandiano, está en el ojo del huracán por no condenar los crímenes de la banda terrorista ETA.

Preguntado por este aspecto, Santiago Abascal, líder de VOX fue contundente.

Al presidente de esta formación le cuestionaron tanto por las palabras de Otxandiano, en las que se negaba a condenar los asesinatos de ETA, como la ‘sorprendente’ crítica de Pedro Sánchez:

Están también ahí esas palabras de Pello Otxandiano, no condenando el terrorismo de ETA. Luego está una crítica bastante fuerte que llegó desde Pedro Sánchez. No sé, luego pactan con ellos. En fin, no sé cómo lo ve esto.