Alberto Núñez Feijóo sobre la carta infantil de Pedro Sánchez: «Esto es un bochorno internacional»

Pedro Sánchez dio una patada al tablero informativo hasta descolocar por completo la actualidad.

Y, por el efecto dominó, el principal partido de la oposición, el PP, también ha visto alterada su agenda.

De ahí que este 25 de abril de 2024, casi 20 horas después de que los españoles hayan podido asimilar la indigesta carta del presidente del Gobierno socialcomunista sobre si se deja o no el Palacio de La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo haya salido a dar su punto de vista.

Y no solo sobre la misiva en sí, sino los efectos que la decisión del dirigente del PSOE tiene para España, con cuatro días en los que el jefe del Ejecutivo hace dejación de funciones hasta comunicar su decisión el próximo 29 de abril de 2024.

El líder de la formación de Génova 13 definió de manera sobresaliente el escenario que ha provocado el dirigente socialcomunista:

Un presidente digno de nuestra nación no nos somete a un bochorno internacional, un presidente respetable empieza respetando a quienes le han dado el cargo que ostenta. No ha entendido que la institución más importante del país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma cinco días, pero lleva cinco años pensando en sí mismo. Ningún españoles puede abandonar sus obligaciones.

Ironizó con el nuevo papel asumido por Pedro Sánchez:

No existe la figura de presidente fijo discontinuo. Debe dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno y su entorno. Tiene que hacerlo, por que es su partido, su gobierno y su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación e supervivencia política y se busca movilizar a la gente por compasión porque no puede hacerlo por su gestión, intimidando a jueces y a la Justicia.

Acusó al inquilino de La Moncloa de ser el portavoz del lobby del lawfare:

Exigimos explicaciones. Oficialmente a ojos de todo el mundo es el portavoz del lobby del lawfare, indistintible de sus socios. O se equivoca de país o de momento. En España nadie está al margen de la ley se apellide como se apellide. Si a Sánchez le quita las palabras ultra o fachoesfera no tendría nada que decir. No tiene proyecto ni Presupuestos . No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la realidad, a los valores democráticos, a la Justicia y a la prensa libre. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad.

Dijo que Pedro Sánchez no puede montar espectáculos propios de adolescente:

Sé que la mayoría entiende que España merece otro presidente. Uno que actué con seriedad y madurez. El independentismo tiene anti si el mayor negocio deseado. Si aun lo desea puede prologar su agonía, una de quien ni ayer ni hoy ni el lunes ha estado a la altura que merece este país. El presidente no puede dimitir como quien se va de puente porque no le da suficientemente la razón, no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y no se enfada. Ser presidente es mirar por lo demás en lugar de hacerlo por si mismo. Ser presidente del Gobierno claro que merece la pena, solo que no a cualquier precio o de cualquier manera. ¿Merece la pena hacerlo como usted?