La advertencia de Feijóo después del esperpento de Sánchez: «Es el discurso más peligroso»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el último “esperpento” del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo primero que indicó que estamos viviendo el “epílogo” de la época de Sánchez y que no tenemos un presidente a la altura de los ciudadanos. «Representa la España del pasado», ha asegurado.

“Sobre que no tenga problema en hacer el ridículo, no tengo nada que decir, haya él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí. La capacidad de asombro se ha reducido a lo largo de los últimos años. Y es que esta crisis no ha nacido el pasado miércoles sino desde algunos años ni termina hoy. Estos cinco días, simplemente han sido una semana más de bochorno. Estamos viendo retrocesos en las leyes, en estabilidad política y en la igualdad de los ciudadanos en estos nueve meses de Legislatura. Todo para que el presidente se mantenga en su cargo”.