Óscar Puente perpetra una alocada intervención en apoyo de Pedro Sánchez: «Es el puto amo»

Una más del miembro más desatado del gabinete de Pedro Sánchez.

Óscar Puente, ministro de Transportes, protagonizó una intervención en favor del presidente del Gobierno más propia de un hooligang que de alguien que debiera de guardar la compostura y el respeto hacia el cargo que representa.

El exalcalde socialista de Valladolid puso el foco sobre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de estar detrás del acoso al dirigente de La Moncloa para socavar su vida personal.

Puente, que tomó parte el 28 de abril de 2024 en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Socialista de Galicia, en Santiago de Compostela, se vino arriba y, al estilo de Pep Guardiola cuando se tuvo que referir a José Mourinho, dijo que Sánchez era poco menos que alguien a quien no había quien le tosiera:

Se preguntó por qué lo consideró así:

Adujo como factor fundamental el hecho de que Pedro Sánchez hablase inglés:

Finalmente, vino a identificar a los líderes de la derecha como personas que han tenido todas las oportunidades del mundo para mejorar su preparación académica, pero que al final han sido los de la izquierda los que pueden presumir de currículum:

Y a mí, permitidme que os diga una cosa, esto hay gente que podrá decir que no es importante, pero hombre, que los hijos de los trabajadores, que somos nosotros, seamos los más preparados frente a los que han tenido todas las oportunidades del mundo, todas, en nuestro país, que seamos los de la izquierda, los hijos de los trabajadores, los que podemos poner encima un currículum, una educación, una formación y una preparación para la vida de hoy, para el siglo XXI y que los que han tenido todas las posibilidades no sean capaces todavía ni siquiera de chapurrear un poquito de inglés y pretendan ir a representar a nuestro país a los foros internacionales con un traductor al lado, cosa que ya no pasa, no le pasa a ningún líder de ningún país del mundo. En fin, nos quieren hacer retroceder.