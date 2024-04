La profecía de Abascal (VOX) se cumple: «El teatro de Sánchez es burdo, indignante y bochornoso»

Bochorno absoluto.

Santiago Abascal, líder de VOX, subrayó en una comparecencia urgente en la sede nacional de su partido que las palabras de Pedro Sánchez sobre su continuidad como presidente del Gobierno no le cogieron por sorpresa:

Anuncié que lo peor de Sánchez estaba por llegar y no me equivoqué sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy convertida en una amenaza hacia todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales y en eso tampoco me equivoco.