La portavoz del PSOE en Valencia inicia la cacería de brujas: enumera los medios críticos que molestan a Sánchez

Cada vez es más evidente que el “punto y aparte” anunciado por Pedro Sánchez era una amenaza, nada velada, contra los medios críticos con el Gobierno y contra los jueces que hacen su trabajo.

En el nuevo argumentario ideado por el ‘presidente enamorado’ (del poder) y puesto en marcha este lunes al anunciar su ya infame decisión de continuar, hay dos objetivos bien claros: acabar con el disenso y con las barreras judiciales que frenan su desmedida ambición de poder.

Y para atacar a los medios se ha inventado un neologismo, al mejor estilo de cualquier dictador, el de ‘pseudomedios’. Al que acompaña, como no, con la muletilla ‘ultraderecha’. Porque claro, los bulos solo salen desde la derecha: aquello de que existía un comité de expertos que eran los que dictaban las normas a seguir durante la pandemia, que la esposa de Núñez Feijóo ande en negocios turbios, que murió un pato por la mascletá de Almeida o que no pactaría con Podemos, con Bildu o con los independentistas catalanes, no se lo inventó Sánchez sino la extrema derecha que lo suplantó.

La estrategia del ‘pseudodictador’ es transparente: acallar las voces más críticas en esta primera etapa, poniendo la diana sobre un puñado de medios más fáciles de silenciar en cuanto al costo político y monetario, y que al mismo tiempo sirve como ejemplo para otros que son igualmente críticos pero tienen más estructura y poder. Por eso, en sus intervenciones, tanto los serviciales miembros del PSOE como las terminales propagandísticas de Sánchez atacan siempre a los mismos digitales.

Este es el caso de la portavoz del partido de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, que en el Pleno de este martes enumeró la lista de medios que molestan al presidente, entre ellos, Periodista Digital.

La persecución de Sánchez va de frente con Gómez poniendo la diana de forma pública, aunque igual no encuentra uno o dos, por no saber ni el nombre, aunque como buen seguidor de un tirano, ni hace falta: “Los cito: El Debate, Estado de Alarma, The Objective, Periodista Digital, El Puntal (sic), OkDiario, etc”.

La exvicealcaldesa de la ciudad del Turia aprovechó su turno de palabra para preguntar si entre los distintos gastos en publicidad institucional o “de cualquier otro medio o herramienta, se ha dado dinero público a alguno de estos pseudomedios de comunicación”, pregunto amablemente la militante socialista que también irá en el puesto 14 en las listas del PSOE al Parlamento Europeo.

Siguiendo el discurso del ‘pseudotirano’ diferenció entre medios críticos malos y no tan malos: “No hay que confundir estos pseudomedios de comunicación con otro tipo de medios serios, rigurosos, que podemos compartir o no la línea editorial, que no se dedican a difamar y expandir bulos ni mentira”.

Por su puesto, la pregunta va en tono “regenerador” y no es una amenaza para cerrarnos a nosotros ni a los otros honorables miembros del la ‘lista negra de Sánchez’ [entiéndase la ironía]. Hay que avisar al lector desprevenido que la forma en que intentarán cerrarnos no es con una ‘policía del pensamiento’ sino recortando nuestros ingresos provenientes de la publicidad. Al poner la diana sobre determinados medios, las empresas se sentirán reacias a destinar algo de sus presupuestos de publicidad en ellos. La cacería de brujas ha empezado.