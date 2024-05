El contundente aviso de Jorge Azcón a Salvador Illa (PSC-PSOE): «No va a contar con los votos del PP»

«Una buena noticia»

Jorge Azcón, presidente de Aragón, tiene claro que los resultados que dejaron las urnas en las elecciones de Cataluña fueron positivos ya que el independentismo / separarismo se dejó pelos en la gatera.

El dirigente del PP, en un canutazo ante los medios, comentó que:

Ve, no obstante, que puede haber una especie de acuerdo entre partidos que se necesitan para poder seguir estando en el poder:

Sobre cómo se puede alcanzar la gobernabilidad, Azcón vio un panorama más que inestable:

Pues eso posiblemente tendrán que decidirlo los actores en Cataluña. Es verdad. Yo hablaba de inestabilidad y hablaba de que posiblemente en Cataluña puedan ir a un escenario de ingobernabilidad, porque si nos atenemos a las declaraciones que ayer les oímos a los líderes o a las declaraciones que esta misma mañana hemos oído de Puigdemont diciendo que se va a presentar a la investidura o Esquerra Republicana de Cataluña diciendo que van a pasar a la oposición, el escenario es de inestabilidad. Y eso no es positivo. Que no haya una fórmula clara de Gobierno en Cataluña, o que en cualquiera de los casos la fórmula de gobierno pase porque los independentistas y los separatistas, vayan a tener que seguir tomando las decisiones esenciales que nos afectan a todos, es una mala noticia.

El presidente aragonés dejó un mensaja contundente, que el PSOE de Salvador Illa no piense, siquiera de lejos, en los votos del PP:

Yo creo que lo ha dicho Alejandro Fernández. Yo creo que lo ha dicho claramente el líder del Partido Popular en Cataluña y por lo tanto no hay ninguna duda. Los votos del Partido Popular no van a ir a reforzar en ningún caso ni a apuntalar al separatismo. Es decir, votar a Illa es votar a quien en la Moncloa sigue apoyándose en los votos del independentismo para seguir instalado en la Moncloa . Y por lo tanto creo que esa fórmula la hemos defendido en campaña electoral y creo que lo lógico y lo normal es que la sigamos defendiendo. No veo a los votos del Partido Popular en ninguno de los casos apoyando al separatismo catalán y, por supuesto, apoyando a Illa.

Igualmente, no descartó una posible repetición de las elecciones:

Yo creo que no es en absoluto descartable. Es decir, creo que la repetición electoral no es deseable, pero creo que si los partidos políticos, los independentistas, demuestran, como han demostrado muchas veces a lo largo de su historia, que piensan más en sus propios intereses que en los de a quienes les toca gobernar, la repetición electoral no es en ninguno de los casos una opción que haya que no barajar.