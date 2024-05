Almeida cierra el pico a Puente por sus graves insinuaciones sobre Ayuso y su asesor: «El PSOE es insuperable en la ingesta de sustancias»

Contundente.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se mostró implacable con Óscar Puente después de su última ‘ocurrencia’.

El ministro de Transportes, que fue galardonado con el Premio Limón a su mala relación con los medios de comunicación, otorgado por la Peña Periodística Primera Plana, envió un vídeo a los organizadores de la gala en el que vino a insinuar que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no estaba en sus cabales y que su asesor, Miguel Ángel Rodríguez, poco menos que se empujaba a diario ocho gin tonics.

El regidor madrileño no dudó en recordarle lo obvio al exalcalde socialista de Valladolid:

Aseveró que en ese terreno es imposible igualarse a los socialistas:

Y sentenció que los madrileños y el resto de españoles no pagan a Puente para que se dedique a hacer mónologos al estilo Club de la Comedia:

Y, desde luego, no le pagamos para que se haga el gracioso, ni para que sea lo ocurrente, ni para que tuitee. Los españoles y los madrileños le pagamos para que arregle los problemas de Cercanías. En algún momento tendrá que asumir que el problema de Cercanías en Madrid no corresponde a los asesores del PP, ni corresponde a si se come o no mucha fruta. Lo que los usuarios de cercanías quieren es que funcionen los trenes. Y lo que los madrileños le pedimos a Óscar Puente es que funcionen los trenes de cercanías. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues no vamos a competir en la ingesta de sustancias, no vamos a competir en el sentido del humor con Óscar Puente, pero sí le pedimos a Óscar Puente que arregle los problemas reales que tenemos los madrileños que son las Cercanías.