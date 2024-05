Carlos Díaz-Pache (PP) abochorna a Sánchez por su cutre película elaborada por ‘Producciones Moncloa’

Nuevo golpe a la izquierda.

Cada jueves, el pleno de la Asamblea de Madrid, se convierte en un ring en el que el PSOE y Más Madrid acaban KO.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular, volvió con toda la artilla este 23 de mayo de 2024 afeando a Manuela Bergerot (Más Madrid) los diferentes insultos dirigidos al Gobierno Ayuso:

El popular también criticó la forma de hacer política del presidente del Gobierno, “arrasando con todo”, una seña de identidad del sanchismo que “quema todo por el interés personal”.

Díaz-Pache señaló que entre los grandes ‘méritos’ del socialista está el “reconocimiento y el agradecimiento de los terroristas, asesinos y violadores de Hamás”.

Expuso el diputado la cortina de humo y el teatrillo orquestado desde Moncloa:

Asimismo, incidió Díaz-Pache que la corrupción “está cercando el Gobierno de Pedro Sánchez” y el socialista no quiere hablar de Begoña Gómez.

Y concluyó asestando un golpe tremendo al matrimonio Sánchez-Begoña:

“Pero cada vez que quiere hacer callar a alguien, más gente se entera de los líos que tienen. La estrategia le está saliendo regular, pero bueno, sabrá. Y es curioso que Begoña Gómez es una persona particular cuando firma cartas de recomendación para conseguir contratos públicos de su marido, pero se convierte en alta institución del Estado cuando alguien se lo recuerda. Y mire, no. Begoña es una señora, pero no es la democracia. Igual que Pedro Sánchez no es el jefe del Estado. Así que, por favor, dejen las relaciones internacionales en paz porque las relaciones internacionales del gobierno de Sánchez, como diría un italiano, son una vergoña”.