Ayuso sobre Begoña y Sánchez: “Han pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de La Moncloa”

Durísima.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre el nuevo ‘circo’, montado el día de hoy por la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en su nueva visita a los juzgados de Plaza Castilla para no declarar.

Durante la apertura de la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama criticó que se le de un trato especial a Begoña Gómez mientras que los españoles de a pie e incluso gente reconocida como la infanta Cristina o el expresidente Rajoy lo hicieron sin ningún despliegue especial y accediendo por la entrada principal.

“No volver a declarar es muy mal síntoma. No hay un solo día que no se conozca un nuevo escándalo con un asunto que va agravando su situación cada día. Ya se ha convertido en un escándalo internacional que daña la imagen de España”.

Definió el esperpento como una escena “propia de una dictadura bolivariana, con una demostración ostentosa de poder”, cuando simplemente se les pide explicaciones.

En cuanto al papel del presidente de Gobierno en el escándalo, considera que debe esclarecer los hechos porque “han convertido Moncloa en un centro de negocios, donde han sentado a empresarios, utilizando el nombre y el poder, para que instituciones, universidades, empresas, se arrugaran y no pudieran decir que no” a favores o accedieran a subvenciones.

“Ahora resulta que se persigue a la mujer y el hermano del presidente por ser familiares. Eso es lo que me han hecho a mí en los últimos cinco años y no pasaba nada, cuando nadie de mi entorno ha estado en política, habita en un espacio público. A nadie de mi entorno ni a mí, me han regalado una tesis. Yo no he sentado nunca a familiares a hacer negocios con empresarios en la Puerta del Sol.

Ahora resulta que la esposa del Gobierno quiere trabajar. Todo lo contrario. Mis familiares siempre se han dedicado a lo mismo, al margen de la política mientras que aquí estamos hablando de gente que pasó de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de la Moncloa y del Gobierno. Y hacerse ahora los ofendidos me parece una desproporción y una inversión absoluta de la verdad. Ahora la culpa la tiene todo el mundo y no ellos que se han metido solos en este problema”.