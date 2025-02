El eurodiputado Toni Comín (Juntos por Cataluña), denunciado por acoso sexual y psicológico

La historia viene de lejos.

Pero ahora acaba de estallar.

Un antiguo colaborador de Juntos por Cataluña ha denunciado al eurodiputado Toni Comín por acoso sexual y psicológico.

Según avanzó el diario ‘La Vanguardia‘, el exasesor del político independentista relató tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido.

Y no se puede decir que no supiera este hecho su más directo superior, Carles Puigdemont, que fue directamente por la presunta víctima, a la que le habría trasmitido su apoyo, pero no hizo nada al respecto.

Por lo pronto, Comín negó los hechos, tal y como lo hizo saber en un comunicado publicado en sus redes sociales:

Algunos de los hechos a los que hace referencia la noticia se refieren, de forma completamente tergiversada, a bromas y comentarios más o menos oportunos, en el marco de una relación de confianza y amistad construida durante el mandato.

Igualmente, también alegó que el denunciante nunca trabajó como colaborador o asistente suyo:

No ha sido asistente mío, ni he tenido ningún vínculo legal con él ni ninguna autoridad laboral sobre él.

Su formación, Juntos por Cataluña aseguró que la comisión de garantías del partido está decidiendo cuáles deben ser las medidas cautelares por la denuncia.

En otro comunicado público, el partido de Carles Puigdemont informó de que puso en marcha los «mecanismos de investigación interna cuando tuvimos noticia de la denuncia y se tomarán las medidas que correspondan cuando termine la investigación.

Juntos por Cataluña alegó que el proceso interno debe asegurar tanto la protección del denunciante como la presunción de inocencia de Comín. Y confía la formación independentista en que se aclaren los hechos.

El antecedente de Valtònyc

Comín, que se ha presentado como candidato para optar a presidir el Consejo de la República, ya se encontraba en el ojo del huracán por las acusaciones vertidas contra él por el rapero independentista Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc.

Tal y como relata el diario ‘ABC‘, el mallorquín, que estuvo residiendo en Waterloo junto a Comín y Puigdemont tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, denunció presuntas irregularidades en las finanzas del Consell que habrían beneficiado a Comín.

El pseudoartista llegó a decir sobre Comín que:

Es un peligro potencial para el órgano independentista y hace un uso reiterado de chantaje emocional»

El eurodiputado de Juntos también negó las acusaciones del rapero y anunció que presentaría una querella para defender su honorabilidad.