Ayuso ‘sentencia’ al fiscal general tras conocerse que borró los mensajes el mismo día que el Supremo abrió la causa

Contundente, aunque no le sorprende.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que confirma que el el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró el contenido de su dispositivo el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió la causa en su contra por el presunto delito de filtración de secretos.

“Es algo que no me sorprende. Ya vi cómo el presidente (Pedro Sánchez) se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes y sobre todo, por eso, no me esperaba otra cosa. Ya llevamos más de un año con este asunto de una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado».