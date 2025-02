Troleada masiva contra el siniestro Óscar López (PSOE) por manipular una intervención de Ayuso

Le han pillado con el carrito del helado.

En plena época de las redes sociales donde todas las intervenciones son recogidas hasta el más mínimo detalle, el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, decidió subir a sus perfiles la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a una pregunta que le formularon en un foro en Ribadeo (Lugo).

La cuestión de marras versaba sobre la gestión realizada por la Comunidad de Madrid durante la pandemia y los miles de fallecidos que hubo en las residencias.

La dirigente de la Puerta del Sol le dedicó nada más y nada menos que seis largos minutazos a responder al ciudadano que había formulado la pregunta.

Pero ahí entró en juego el político socialista.

López, haciendo gala de un juego subterráneo y marrullero decidió que era una buena idea cortar el vídeo a los pocos segundos de que Ayuso diera cumplida respuesta, dando la imagen de que apenas había tenido interés en la exposición hecha por un miembro del público:

La pregunta siempre le va a perseguir.

Por mucho que le moleste y sea incapaz de empatizar.#Ayuso7291 Nunca más. pic.twitter.com/1cPnTAfhpr — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) February 15, 2025

Sin embargo, la jugarreta le duró a Óscar López lo que permanece un paquete de caramelos a la puerta de un colegio porque en un santiamén le respondieron con el vídeo íntegro de la respuesta de Isabel Díaz Ayuso:

No cortes la respuesta. Cobarde. pic.twitter.com/vCxMBnP81r — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) February 15, 2025

Te lo voy a resumir para ver si tu mente podrida lo entiende: Se derivó a los hospitales lo que los geriatras consideraban oportuno. Tú y tu jefe, que asumisteis el mando único, no hicisteis NADA!! Está todo documentado, yo mismo hacía las peticiones a @DGobiernoMadrid https://t.co/FM1kUpAmRE — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) February 15, 2025

Y ahora @oscarlopeztwit ten la dignidad, que no creo que sepas lo que significa, viendo tu trayectoria miserable, de poner la respuesta completa de quien estuvo cada día luchando por la vida de todos los madrileños, mientras tú y tus colegas de Moncloa no salíais del búnker. pic.twitter.com/vKYiySsFS1 — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) February 15, 2025

¿Y cuándo van a presentar ustedes la auditoría sobre la gestión de la pandemia que anunció ya hace años el presidente? Gracias. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) February 16, 2025

La respuesta completa de Ayuso

Así fue la intervención completa a la pregunta que le formularon a la dirigente de la Comunidad de Madrid:

Muchas gracias por su pregunta, que está trufada de intenciones políticas y que falta totalmente a la verdad. En primer lugar, la plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid, que se quedaron fuera de las listas junto con una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad, están utilizando una cifra inventada, han decidido que son 7.000 porque han querido. Y, por cierto, muchas familias nos han escrito para pedir que les bajen de esas cifras porque les da vergüenza la utilización que se ha hecho de las residencias. Porque sus padres o sus abuelos vivían en residencias de la Comunidad de Madrid y saben que hicimos todo lo posible por salvarles la vida. Y nos han escrito para pedir que por favor dejen de utilizar esa cifra y que si la hacen la pongan un cerito porque muchas familias no se ven representadas por esas mareas de personas políticas y activistas que con nombres y apellidos han ido perdiendo en todos los tribunales donde nos han llevado porque están mintiendo.

Denunció la inacción del Gobierno Sánchez cuando ya todo el mundo había recibido las alertas:

Murió gente en toda España. Murió gente en residencias de todo el país. Murieron en proporción en otras regiones mucho más que en la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe usted cómo se podría haber evitado tanto daño en residencias de toda España? Si el Gobierno, cuando en enero recibió la primera alerta de la Organización Mundial de la Salud, hubiera cerrado los aeropuertos. Pero no hizo nada el Gobierno en enero, no hizo nada en febrero, no hizo nada en marzo. Tuvo que ser la Comunidad de Madrid la que dio el primer paso y dijo hay que cerrar los colegios y hay que tomar medidas porque nadie está haciendo nada y se está muriendo gente. Fuimos los primeros en encerrar las residencias de ancianos para que no llegaran las visitas. El Gobierno no hizo nada. Tuvo que ir al rebufo de lo que hacía la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos un aeropuerto internacional, el de Madrid-Barajas, que evidentemente hace mucho más vulnerable a la Comunidad de Madrid que a otras regiones porque tiene el aeropuerto de manera directa.

Detalló que la primera ola de la pandemia se cebó especialmente con Madrid:

Y el virus, como lo hemos explicado en numerosas ocasiones, en residencias en las que no entraba no pasaba nada. Pero en residencias en las que entraba, por el volumen de visitas, por las personas que trabajan o por los propios mayores que viven en ellas, a lo mejor una mañana se levantaban perfectamente y a lo largo de la tarde fallecían diez de golpe. Se morían de golpe porque la carga vírica que había en marzo era grandísima, fortísima. Y por tanto, cuando se quería actuar, fallecían. Los geriatras y las sociedades médicas más importantes del país han plasmado en documentos que esa utilización torticera de las residencias no se corresponde con la verdad porque sería como decir que ellos han dejado morir a la gente. Y todos los sanitarios de la Comunidad de Madrid y todos los funcionarios y todos los equipos que estábamos allí nos dejamos la piel por salvar vidas y por trasladar a personas. Es más, la mayoría de las personas, claro que fallecieron en hospitales, fallecieron en sus casas, fallecieron en residencias, fallecieron en ambulancias porque la pandemia se cebó la primera ola con Madrid de una manera impensable e incalculable.

Acusó a un grupo de políticos de estar resentidos y mintiendo de manera descarada:

Esa plataforma de resentidos políticos que viven de hacer resentimiento político y daño, aun faltando a la verdad, ha intentado llevar a los tribunales esta verdad, sin contar que también murió gente en otras comunidades autónomas. ¿No les importa la vida de los mayores en la comunidad, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, donde en proporción murió mucha más gente? ¿O en Aragón? ¿o los protocolos que sí se aplicaron en otras comunidades autónomas como en Cataluña y no en Madrid? ¿A qué eso ustedes no lo cuentan? ¿No les importa la vida de la gente mayor en otras zonas de España? Yo juraría que en una pandemia, que es una amenaza mundial, los muertos son de todos. A mí no se me ocurriría decir que los muertos son de Sánchez. ¿Cuántos muertos ha habido en España por la pandemia? Si ni siquiera la gente lo sabe. El Gobierno no sabe ni cuánta gente se le murió. ¿Y si sabe usted la cifra con comas de la Comunidad de Madrid? ¡Qué suerte tiene!

Y concluyó asegurando que esos adversarios políticos le están haciendo un flaco favor a la verdad: