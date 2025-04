Elisa Vigil (PP), contundente contra Ábalos y amiguetes por la orgía en Teruel: «Sois una panda de guarros»

La orgía turolense le va a perseguir hasta el infinito y más allá.

Elisa Vigil, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, subió a sus redes sociales un vídeo donde pone a José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Sánchez, de vuelta y media.

Pero no es el único cargo que sale salpicado.

También se lleva su parte Pilar Alegría, por aquel entonces, 15 de septiembre de 2020, delegada del Gobierno en Aragón:

No, los pecadores sois vosotros. Los que estáis pecando sois vosotros. Es que no sé cuántos Padresnuestros os tocarían rezar ahora. Pero lo que está claro es que las guarrerías que se han hecho, lo que se está haciendo en el Partido Socialista, y que salga a llorar Pilar Alegría, después de lo que ha utilizado la Moncloa para insultar a Isabel Díaz Ayuso, y que diga, no, es que me están atacando. Darling, estabas en un parador, en plena pandemia, con Ábalos, con una furgoneta llena de pilinguis. ¿Qué quieres? ¿Que te acaricien? Ya pasó.