Pataleta infantil de Óscar López (PSOE): rechaza ir a los actos del 2 de mayo en Madrid… ¡a los que no estaba invitado!

Se le puede hacer más que cuesta arriba el camino de Óscar López a las elecciones de mayo de 2027.

El líder del PSOE en Madrid, colocado digitalmente por Pedro Sánchez, cree que suma puntos con cada exabrupto o acusación subida de tono contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Quien fuera presidente de Paradores en la famosa fiesta-orgía de José Luis Ábalos en el alojamiento de Teruel, se despachó a gusto contra el Gobierno de la Puerta del Sol en el Comité Regional de los socialistas madrileños:

El próximo 2 de mayo no voy a estar en los actos de Sol, nunca voy donde no me invitan, pero no importa. Estaré con todos vosotros y con todas vosotras y con quien quiera sumarse a una fiesta abierta que organizaremos en La Rosaleda. Porque Madrid es de todos y de todas y esa ha sido siempre su grandeza. Estáis todos invitados.