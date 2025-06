El demoledor informe de la UCO retrata a Cerdán: habla con Koldo del reparto de licitaciones y presuntas mordidas

El hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, queda acorralado.

El demoledor informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, deja muy mal parado al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Y no solo a él.

El dossier de casi 500 páginas recoge hasta ocho audios grabados por Koldo García, y conversaciones comprometedoras en los que además del reparto del dinero de presuntas comisiones, también destaca el posible amaño de las primarias del partido socialista que aupó a Sánchez al máximo puesto de Ferraz en 2014.

Un dato revelador sobre el papel del número tres de los socialistas en los presuntos chanchullos de la trama conocida como el caso Koldo, los investigadores arrojan una conclusión contundente: que el nombramiento de García como conductor y luego como asesor del exministro de Transporte «serviría como vía de influencia del propio Santos sobre Ábalos, a través de Koldo». También recoge el informe el deterioro de la relación del exasesor con Cerdán y el fortalecimiento del nexo con el actual diputado del Grupo Mixto.

Los agentes encontraron que los negocios no eran la única fuente de ingreso de la trama, apuntando que “otra muy recurrente, tenía su origen en la actuación en favor de diferentes constructoras para la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública. Estas actuaciones en favor de ACCIONA, LIC u OPR, habrían generado una contraprestación para ambos de índole económica”.

Un extracto del audio 2 resulta revelador sobre cómo se repartían las comisiones por las licitaciones públicas:

Koldo (K): (Susurra) Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él.

Santos (S): ¿Cuánto le dimos?

K: 60.

S: ¿60 le dieron ahora?

K: Sí, pero yo…

S: Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti.

Sobre el dinero, otro pasaje que ocasionaría una dimisión inmediata por parte de Cerdán -y de Ábalos y muchos altos cargos- y una disculpa pública por parte de los socialistas, es cuando Koldo se queja con Ábalos de la pasta que le adeuda el actual secretario de organización del PSOE:

«Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe… y a mi me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate… Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad… para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de SANTOS me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más».

Otro extracto durísimo es el correspondiente al audio 7, en el que un molesto Koldo le comenta a Ábalos cómo amenazó a Cerdán luego de que se enterase que había difundido que la Fiscalía en Navarro le estaba investigando:

“K: Le he escrito a Santos, le he dicho voy a ver a Jose cinco minutos, necesito que me veas cinco minutos, o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a PEDRO una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos, ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de persona de Justo, de Acciona”.

Otra conversación reveladora es la que sostuvieron Ábalos, Koldo y Cerdán el 21 de enero de 2021, en el que el asesor del exministro detallaba algunos pagos efectuados mientras que Cerdán le reprendía por hablar de esos asuntos:

KOLDO (K): Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por

favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy

seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450

se le dieron en tres sobres.

SANTOS (S): Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos,

punto.

K: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez)

S: ¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla

ÁBALOS (A): Ya está.

K: 70 de (ininteligible)

S: KOLDO, …

A: por favor …

S: …que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas…pun, se pone, se ve y, y se

rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! que no hay ningún… y, y no hablar…

punto.

Una conversación que revela la magnitud del escándalo, es cuando Ábalos le comenta a Koldo que no tiene dinero y que ha tenido que estirar 50 euros «toda la semana», y su hombre de confianza le reclama por haber ‘fundido’ 470 mil euros en dos años; además de implicar al hijo del exministro, al afirmar que tenía dinero de las mordidas:

Ábalos (A): Yo que sé KOLDO. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy

con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

Koldo (K): Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones.

A: Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido

mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un

huevo… y con más de cincuenta y tantos mil.

K: Pero que no encastas (fonético)…

A: ¿Qué?

K: … cuatrocientos setenta mil euros en dos años.

A: ¿Cómo?

K: Si no te gastas cuatrocientos setenta mil euros en dos años (tose)… no me jodas.

A: No, pero cuatrocientos y pico mil cuando él me da…

K: Sí, no, no, a la… señora… de tus hijos

Otro elemento ‘curioso’ es cómo Cerdán intentó conseguir un puesto en Indra pero que Pedro Sánchez le dijo que no podía colocarlo ahí porque la empresa cotiza en bolsa.

En cuanto al episodio de las primarias de 2014 que convirtió a Sánchez en el líder del PSOE, los mensajes retratan al presidente del Gobierno porque arrojan un velo de duda sobre si hubo amaño: Santos le dice a Koldo “cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas” y este le responde “ya está hecho”.

La reacción de Cerdán

El diputado a la salida de la sesión de este jueves, 12 de junio, en el Congreso, afirmó con desparpajo que no todavía «no había leído el informe» pese a que una fotografía le retrató leyendo el dossier durante el Pleno, a penas se difundió.

(Habrá ampliación)