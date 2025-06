No se rían… Pedro Sánchez desde Ferraz: «Bueno… son las 5 y no he comido»

Patético.

El socialista Pedro Sánchez, tras una encendida perorata cargada de bulos y circunloquios, cierra su discurso con un descolocante: «Bueno… son las cinco y no he comido».

La frase, casi un susurro de cotidianidad en medio de la solemnidad, pinta al amo del PSOE con una vulnerabilidad risible, como si el hambre, ese recordatorio universal, pudiera interrumpir hasta el más acalorado debate.

Es un guiño a lo terrenal, un recordatorio de que, tras las grandes palabras, el estómago siempre reclama su protagonismo.



Sánchez está más frito que las patatas de la hamburguesería de la esquina.

Lo que oyen, está tremendamente frito y eso se aprecia en cada una de sus frases.

Esto es una de las primeras cosas que dijo después de salir con más de tres horas de retraso de lo anunciado inicialmente como una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

«Queremos dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. No vamos a ser como el PP ni como VOX. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por doloroso que sea. Vamos a dar la cara, porque no somos perfectos pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Una cosa es clara, el PSOE es una organización limpia».