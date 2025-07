¿Tienen 20 segundos? Escuchen la surrealista presentación de la nueva portavoz del PSOE

No pasa por ser, precisamente, una portavoz al uso.

Montse Mínguez, la nueva cara elegida por Pedro Sánchez para comparecer los lunes en la sede socialista de Ferraz, puede ofrecer grandes momentos de gloria.

Desde luego, su estreno como portavoz del PSOE en la mañana del 7 de julio de 2025 fue toda una declaración de intenciones.

Como la política ilerdense no sabía cómo presentarse ante los medios de comunicación, escogió una fórmula bastante surrealista:

Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen, pero yo vengo de Lérida, tierra de fruta. Vivimos de la fruta. La fruta jamás puede ser un insulto. Esto ha sido el Partido Popular este fin de semana.