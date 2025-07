Esther Palomera confirma que en el PSOE sabían cómo se manejaba Paco Salazar: “Era un clamor”

Se retratan solos.

Uno de los últimos ‘éxitos’ de Pedro Sánchez ha sido los nombramientos realizados en el Comité Federal del PSOE.

Primero, nombrando como sustituta de Cerdán a Rebeca Torró, que otorgó contratos a las empresas implicadas en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Como si no bastara con esto, Sánchez también impulsó a otro hombre de su máxima confianza, Francisco ‘Paco’ Salazar, como secretario de Organización adjunto. Menos de 24 horas después, salieron a la luz testimonios de varias mujeres sobre sus presuntos acosos y comportamientos machistas.

Esther Palomera ha contado en La Hora 25 que lo de Paco Salazar lo sabían en el PSOE y que muchos altos cargos miraron hacia otro lado.

Sobre los reclamos de la izquierda preguntando por qué no denunciaron, desvela que sí hubo quejas y que los responsables miraron hacia otro lado. Feminismo de cartón:

En cuanto a las declaraciones de Óscar Puente, Óscar López y Félix Bolaños negando que supieran lo que pasaba con Paco Salazar, se ha mostrado contundente: “Es que los hombres nunca escuchan nada, fíjate”.

“Las sospechosas no son las denunciantes. Aquí a quien hay que perseguir es al acosador, a quien ha tenido este tipo de comportamientos. Parece que hay determinados hombres del Partido Socialista que todavía no lo tienen claro, pero sí, era un clamor y se conocía. No menos de cuatro mujeres me lo han confirmado en un evento”.