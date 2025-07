El PSOE celebra dos años de su derrota el 23-J con un vídeo burdamente trucado

Son chapuceros hasta decir basta.

Pretende ser unos dignos sucesores de ‘Pepe’ Stalin y a lo único que son capaces de llegar es a ser unos competidores de Pepe Gotera y Otilio.

Y es que el PSOE celebró el 23 de julio de 2025 los dos años de la noche electoral que, aunque acabó en derrota, permitió que pudiera Pedro Sánchez seguir atornillado a La Moncloa merced a una serie de acuerdos con todos los partidos que tienen a España en el punto de mira.

El problema es que los ‘avispados’ de Ferraz decidieron festejar el acontecimiento subiendo un mensaje a redes sociales sin percatarse de que el personal es más avezado de lo que ellos podían esperar y todo el mundo se dio cuenta de lo que el PSOE había intentado esconder:

El 23 de julio de hace 2 años España decidió seguir avanzando. Las urnas nos dieron la razón. Y una mayoría de españoles dijo con su voto que quería seguir la senda de los derechos, los avances, la igualdad y el feminismo.#Adelan7e pic.twitter.com/bTecKy0MdT — PSOE (@PSOE) July 23, 2025

Y es que en la pieza en cuestión pudo detectarse que en el famoso andamio colocado para el discurso triunfal de Pedro Sánchez, de repente, como por arte de magia, ‘desaparecen’ de la foto dos rostros más que reconocibles: Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE, ahora encarcelado en la madrileña prisión de Soto del Real y la propia mujer del presidente del Gobierno socialcomunista, Begoña Gómez, que aún sigue pringada con cuestiones judiciales merced a utilizar su posición para sacar adelante varias gestiones.

Quien fuera director de ‘El País‘ y hoy enrolado como articulista en ‘The Objective‘, Antonio Caño, no dejó de criticar la burda estratagema del PSOE para esconder lo que en realidad no se le puede ocultar a nadie, las figuras de Gómez y de Cerdán: