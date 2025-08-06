Tellado sentencia a Aitor Esteban (PNV): “Tiene un problema y no soy yo”

La trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo es una bomba de racimo que afecta a todo el Gobierno Frankenstein. Muestra de ello ha sido el rifirrafe entre el exportavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Ayer, el popular le afeó a través de la red social X haber “mentido” sobre sus vínculos con el dueño de Servinabar (empresa de la que Santos Cerdán posee el 45% de las acciones), Antxon Alonso.

“Así que el tal Antxon, para contactar con nosotros —que ni idea de quién era—, no era en absoluto necesario, porque el propio presidente tenía el teléfono y así lo hizo”, afirmó el jeltzale, al tiempo que acusó al PP de intentar “mezclar” al PNV en una trama en la que no tienen “nada que ver”.

La respuesta de Esteban a la pregunta de Tellado fue atacarle en lugar de simplemente reafirmarse en que no conocía al empresario. “Cree el ladrón que todos son de su condición”, publicó como contestación, acompañando el mensaje con una información sobre el popular que habría modificado su currículum en la web de su formación para eliminar la referencia a que era periodista.

Pero la cosa no ha quedado ahí.

Hoy, en una rueda de prensa, Tellado ha vuelto a hacer referencia a este tema.

“Aitor Esteban tiene un problema, y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez está presa. En prisión preventiva y sin fianza ante el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Y, por lo tanto, el problema de Aitor Esteban no es el secretario general del PP que le pide explicaciones, el problema es que, si cree que Santos Cerdán miente, tiene la obligación de decirlo. Y si no, en el fondo está reconociendo que él mintió y Cerdán está diciendo la verdad”.

En este sentido, volvió a exigir transparencia sobre qué labores realizó y qué ofreció el empresario para que el líder del PSOE pudiese reeditar el Gobierno Frankenstein y formar Ejecutivo pese a haber perdido las elecciones: “Yo espero que nos aclaren cuál fue el papel de este señor [Antxon] en esa negociación de investidura de Pedro Sánchez”.

También afirmó que los populares no cesarán en su esfuerzo por aclarar qué grado de influencia tuvo la trama corrupta en la formación de la actual legislatura.

“Queremos conocer y llegar al fondo de esa extraña y turbia relación entre esa mafia corrupta y la investidura de Pedro Sánchez, en la que el PNV ha participado”.

El papel de Antxon según Cerdán

El empresario tendría, según el exsecretario de Organización del PSOE, vínculos con Bildu y el PNV, y habría sido instrumental para obtener los apoyos de estos partidos en la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Extremo que reafirmó en su entrevista con La Vanguardia, publicada ayer.