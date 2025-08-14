¡Qué ridículo! La portavoz de Más Madrid acusa a Ayuso de externalizar la gestión de los montes… ¡por contratar a la pública Tragsa!

Esperpéntico.

Ya lo dijo en su momento el expresidente catalán Josep Tarradellas, que uno podía recuperarse de todo en la política menos de una cosa, de hacer el ridículo.

Pues el último capítulo de cómo meter la pata hasta el corvejón tiene una protagonista indiscutible, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña.

Manuela Bergerot decidió echarse al monte, y nunca mejor dicho, para politizar el asunto de los incendios que asolan España por los cuatro costados y culpar en el caso de la Comunidad de Madrid y el voraz fuego sufrido en Tres Cantos, con una víctima mortal, a Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente comunista culpó a la presidenta de la Puerta del Sol de la catástrofe por haber externalizado la gestión de los montes a la empresa pública Tragsa:

Ayuso externaliza hasta los montes. Bomberos forestales bajo mínimos, montes sin mantenimiento y Ayuso entregando la gestión a una empresa. Manual de abandono institucional. pic.twitter.com/M6i0JbBYfZ — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) August 13, 2025

Obviamente, el meneo que se llevó la sustituta de la ‘MeMa’, Mónica García, fue impresionante:

Tragsa es PÚBLICA, señora. Y depende del Gobierno central. Que no se entera de nada. pic.twitter.com/1s3t50rU5b — César Sinde (@CesarSinde) August 13, 2025

Tragsa, propiedad del GOBIERNO DE ESPAÑA, o sea, PEDRO SÁNCHEZ. Deja de soltar bulos, desgraciada. pic.twitter.com/hmhPLoFA2U — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) August 13, 2025

Empresa publica perteneciente al SEPI que gestiona el gobierno del cual formáis parte! De nada! — SantiMartinez🇪🇸 (@SantiMartinez84) August 13, 2025

Ah, sí, sí, claro: “Ayuso externaliza hasta los montes.”

¿Y qué esperaban? ¿Un Estado jardinero con manos callosas y amor por el romero? No, no, no. El Leviatán moderno no cuida los bosques.

Los deja crecer como tumores desregulados y luego externaliza el bisturí.

El Estado no… — Gallardo Os Leo (@GALLARDO______) August 13, 2025

El Grupo Tragsa se dedica principalmente a la ejecución de obras, trabajos y prestación de servicios relacionados con el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la gestión de emergencias para la Administración Pública. ¿Te enteras mema suplente? — CARLOS CC (@CARLOSCCOSTALES) August 13, 2025

A ver si hay suerte y @mjmonteroc le explica a la portavoz de @MasMadrid__ de quien depende dicha empresa — Luis Limón Fernández (@Diablillo_58) August 13, 2025

Cómo identificar a un inútil.

Suele militar en partidos de extrema izquierda. Jamás aporta ideas. Y solo critica lo que hacen los demás.

Jamás verás que plantea un alternativa.

Solo la critica al que hacer. — Percebe Solitario (@percebe_solit) August 13, 2025

Es usted una mentirosa.

Si desconoce lo que es Tragsa y de quién depende, no merece tener ninguna responsabilidad pública.

La prevención de incendios en la comunidad de Madrid es un modelo que se exporta fuera. — Margarita Jerez (@MargaritaJerez1) August 14, 2025

Tragsa, la empresa que enchufó a amigas de Ábalos

Y no será porque Bergerot no habría tenido tiempo más que suficiente para enterarse de lo que era Tragsa.

Hace unos meses, en comisión parlamentaria, sucedió esta escena.