MANUELA BERGEROT METE LA PATA HASTA EL CORVEJÓN

¡Qué ridículo! La portavoz de Más Madrid acusa a Ayuso de externalizar la gestión de los montes… ¡por contratar a la pública Tragsa!

Ese grupo empresarial no solo es público, sino que también fue el enchufe para colocar a amigas de José Luis Ábalos

Manuela Bergerot e Isabel Díaz Ayuso.
Manuela Bergerot e Isabel Díaz Ayuso.
España en llamas: el precio del maltrato, abandono y desamparo de la España vacía, rural, la burocracia autonómica y el ecologismo de despacho

Esperpéntico.

Ya lo dijo en su momento el expresidente catalán Josep Tarradellas, que uno podía recuperarse de todo en la política menos de una cosa, de hacer el ridículo.

Pues el último capítulo de cómo meter la pata hasta el corvejón tiene una protagonista indiscutible, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña.

Manuela Bergerot decidió echarse al monte, y nunca mejor dicho, para politizar el asunto de los incendios que asolan España por los cuatro costados y culpar en el caso de la Comunidad de Madrid y el voraz fuego sufrido en Tres Cantos, con una víctima mortal, a Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente comunista culpó a la presidenta de la Puerta del Sol de la catástrofe por haber externalizado la gestión de los montes a la empresa pública Tragsa:

Obviamente, el meneo que se llevó la sustituta de la ‘MeMa’, Mónica García, fue impresionante:

Tragsa, la empresa que enchufó a amigas de Ábalos

Y no será porque Bergerot no habría tenido tiempo más que suficiente para enterarse de lo que era Tragsa.

Hace unos meses, en comisión parlamentaria, sucedió esta escena.

Fue durante la comparecencia del presidente de la empresa de Transformación Agraria (Tragsa)Jesús Casas Grande, ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme.

Fernández Maíllo, del Partido Popular, que volvió a protagonizar un largo interrogatorio, logró que el compareciente asintiese cuando se le preguntó si era cierto que a Jésica se la consideraba en el ámbito laboral como la «sobrina de Ábalos».

Maíllo fue directo a la yugular:

¿Es verdad que en algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jésica nominada como la sobrina del ministro? ¿Lo ha visto usted?

El presidente de Tragsa no tuvo más remedio que confirmar la dura realidad:

Yo lo he visto. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de investigación.

El senador popular hizo partícipe a toda la comisión de la afirmación que acaba de escuchar de parte de Jesús Casas:

Es decir, que a Jésica en Tragsatec la denominaban internamente en un documento sobrina del ministro.

El presidente de Tragsa, tratando de quitarse responsabilidad, subrayó que:

Eso motiva las cuatro cuestiones que yo he pedido a la investigación que profundice que tienen que ver con esa cuestión.

Y ya Maíllo remachó su intervención aseverando que todo lo que se acababa de conocer era un auténtico bochorno:

O sea, que en Tragsatec sabían que era la sobrina del ministro y usted sabe que eso forma parte. Mire, acabo porque aquí, al final, como pasó al principio la otra vez, no solamente trabajaba adscrita a la presidencia de Adif, sino que además todo este proceso fue una pantomima y ustedes internamente ya sabían incluso que no es que fuera la amante o la querida del ministro. Es que, como cuando se matriculó y se graduó en la Complutense, aparece como la sobrina del ministro. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza!

