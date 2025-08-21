Alicia García (PP) saca de la tumbona a los socialistas que están a la pachorra mientras arde España

Malas noticias para los ministros que están de vacaciones mientras arde España.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, anunció la habilitación del mes de agosto para la comparecencia urgente de los tres ministros Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, y Margarita Robles, en materia de incendios.

La senadora denunció que Aagesen es la responsable de Reto Demográfico, y “ha abandonado al medio rural y no ha hecho nada para luchar contra el Reto Demográfico”. Por este motivo, pidió esclarecimientos sobre “sus políticas dogmáticas y radicales en materia medioambiental”, así como del abandono de los montes.

También, los ministros Robles y Marlaska tendrán que rendir cuentas sobre su actuación y el tiempo de sus respuestas ante los incendios.

“El Gobierno no ha estado a la altura ante una catástrofe de estas dimensiones y por ello, desde el Senado, vamos a exigir todas las respuestas”.

Nuevamente, la popular arremetió contra Sánchez por no estar a la altura de las circunstancias y ser “un presidente ausente, llegar tarde, mal y a rastras. No asume las responsabilidades y es insensible ante el dolor de miles de españoles”, además de ser “incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego. Interrumpe sus vacaciones durante unas horas cuando debería haberlas cancelado”.

En esta línea, García reprochó a Sánchez que “haya abandonado el Sistema Nacional de Protección Civil y no haber aprobado el Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil, cuando el Plan Estatal se aprobó hace 5 años”.