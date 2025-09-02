¡Maldita hemeroteca! Así criticó Illa (PSOE) que Quim Torra se reuniese en 2018 con Carles Puigdemont

La hemeroteca deja retratado a Salvador Illa.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, para más señas del PSOE, hace trizas sus principios y palabras con tal de salvar la legislatura de Pedro Sánchez y, quién sabe, tal vez la suya propia.

Quien fuera ministro de Sanidad durante la pandemia por el coronavirus corre este 2 de septiembre de 2025 raudo y veloz a Bruselas (Bélgica) para mantener un encuentro con el prófugo Carles Puigdemont.

Illa, en una entrevista a Cataluña Radio, aseguró que él siempre mantuvo la tesis de que mantendría un diálogo con el líder de Juntos por Cataluña, pero que sería cuando tocase.

🔴 Illa: «Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués, i ara toca. En democràcia, el diàleg és el motor.» https://t.co/Gpjhsgtzd2 #Illa3Cat pic.twitter.com/HyP4PQvbxg — 324.cat (@324cat) September 1, 2025

Y ahora, a su entender, se produce el escenario ideal:

Dije que me reuniría con Puigdemont cuando tocara y ahora toca enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor.

Sin embargo, repasando antiguas declaraciones del propio Salvador Illa, parece que no estaba de acuerdo en su momento en darle bombo y platillo a Carles Puigdemont.

Corría el año 2018, concretamente el mes de junio, cuando Quim Torra, recién investido presidente catalán, procedió a mantener un encuentro con el político fugado de la acción de la Justicia española en la ciudad alemana de Berlín.

Por aquel entonces, al socialista no le pareció que esa reunión tuviera cabida y encaje en nuestro sistema democrático:

El señor Torra comienza el curso político yendo a visitar a Puigdemont, y por tanto poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña. Lo que hace no es gobernar, sino ir a pedir y a recibir instrucciones de Puigdemont, que es una persona que ha huido de Cataluña.

Desde la sede del PSOE catalán, Illa denunció que los secesionistas buscasen maneras de torpedear la democracia y hasta el Estado de Derecho:

Esto es un intento constante del independentismo de desprestigiar la democracia española, el Estado de Derecho español y al Poder Judicial.

Visto lo visto, ahora el presidente socialista en el Palacio de la Generalitat, asume la tesis de Pedro Sánchez y que no es otra que la de cambiar de opinión.