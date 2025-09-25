  • ESP
HIPOCRESÍA MÁXIMA

¡Pillado! El ‘digno’ Nacho Escolar se lleva un contrato de 18.000 euros a dedo, mientras critica esas adjudicaciones

El director de eldiario.es recibió un contrato público para hablar de Franco en Canarias, cuya cantidad 5 € menos de lo que permite la ley para licitarlo sin publicidad

Ignacio Escolar y Pedro Sánchez
Consejos vendo que para mí no tengo.

Suele pasar que quienes se dedican a señalar y pontificar sobre los demás son los que más incurren en aquello que critican. Es el caso del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, que acostumbra a acusar y censurar las contrataciones directas. Claro está, siempre que las realizan quienes no son de su cuerda.

Son habituales sus publicaciones en su digital y en redes sociales, donde insiste en que este tipo de adjudicaciones fomentan la opacidad y representan una mala gestión de los recursos públicos.

Sin embargo, ha sido pillado beneficiándose de un contrato público otorgado a dedo, sin licitación. De esos que tanto le indignan.

De acuerdo con una información destapada por Pablo Haro, Nacho Escolar recibió 18.143,95 € con IVA por la loable labor de organizar unas jornadas en Canarias sobre el cincuentenario del fallecimiento de Franco.

En total, la cifra neta es de 14.995 €, una cantidad a la que solo le faltan cinco euros para obligar a licitar públicamente el evento.

El activista afín a Pedro Sánchez ha quedado retratado en su hipocresía.

Aunque este tipo de contratos no son ilegales, están regulados y son aplicados de forma habitual por administraciones de distintos signos políticos, Escolar denuncia de manera constante los que otorgan los gobiernos de Ayuso o Juanma Moreno, pero nunca se refiere a los concedidos por el Gobierno central o por comunidades gobernadas por el PSOE.

Pero esta no es la única chapuza del activista de izquierdas, cuya hemeroteca está llena de incoherencias y pifias para defender a los de su cuerda, aunque hagan exactamente lo que criticaba hace unos años.

