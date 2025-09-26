¡Para troncharse de risa! Una diputada del PSOE asegura que a Pedro Sánchez se le santificará y se le subirá a los altares

Ni surrealismo mágico ni el esperpento de Ramón del Valle-Inclán lo hubiesen mejorado.

Los asistentes al pleno de la Diputación de Granada del 25 de septiembre de 2025 tuvieron que alucinar pepinillos ante la intervención de la socialista Paqui Santaella.

La también concejala del Ayuntamiento de Pinos Puente abordaba un tema sobre dependencia cuando, inopinadamente, se marcó este ‘speech’ para resaltar la figura del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez:

En resumen, el sistema de las dependencias está al borde del colapso. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos, el Gobierno de España ha incrementado un 62% la financiación del sistema de dependencias en cuatro años, de 220 millones a 735. Pero, paradójicamente, cuanto más incrementa el Gobierno central la partida de la dependencia, más la reduce el PP de Andalucía de Moreno Bonilla. Le ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me solucione una cosa, Pedro Sánchez, San Pedro Sánchez, dejen de maltratar la dependencia y a las miles de personas que la integran, usuarios y usuarias, familias, trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, y dejen de utilizarla como árbol de confrontación contra el Gobierno de España.

El vídeo, por supuesto, se hizo viral y ha corrido como la pólvora por las diferentes redes sociales dejando todo tipo de reacciones:

No contentos con intentar q consiga el Nobel d la Paz, ahora intentarán beatificarlo y elevar su figura a lo más alto d esa iglesia d membrillos q están creando 🥀🙏🥀 a su alrededor! 🤭 Los caminos del Señor hacia el Socialismo son inescrutables…. pic.twitter.com/W8ZYOpYKmO — Codi Bros (@CodinaBros) September 25, 2025

Gentes sin dignidad ni espíritu crítico. Individuos con una carencia de valores y principios pavorosa. Ciudadanos que desprecian el marco legal que garantiza sus propios derechos y libertades con una indiferencia tal que ya no cabe duda: El militante actual del @PSOE es gentuza. — Daniel Fernández (@danfergui) September 25, 2025

Hay alguien normal en el PSOE? pic.twitter.com/2vcI2cLrDz — Francisco Javier (@veintimillapie) September 25, 2025

San Pedro de las Saunas, el que asciende a los cielos a golpe de Falcon… — Antonio Ramírez (@consuyanton) September 25, 2025