  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

ESPERPENTICA INTERVENCIÓN DE PAQUI SANTAELLA EN EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

¡Para troncharse de risa! Una diputada del PSOE asegura que a Pedro Sánchez se le santificará y se le subirá a los altares

"Le ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me solucione una cosa, Pedro Sánchez, San Pedro Sánchez"

Archivado en: Partidos Políticos | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Carmelo Rivero y Ángel Víctor Torres.

¿Es un chiste? Ángel Víctor Torres propone a Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz

Ni surrealismo mágico ni el esperpento de Ramón del Valle-Inclán lo hubiesen mejorado.

Los asistentes al pleno de la Diputación de Granada del 25 de septiembre de 2025 tuvieron que alucinar pepinillos ante la intervención de la socialista Paqui Santaella.

La también concejala del Ayuntamiento de Pinos Puente abordaba un tema sobre dependencia cuando, inopinadamente, se marcó este ‘speech’ para resaltar la figura del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez:

En resumen, el sistema de las dependencias está al borde del colapso. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos, el Gobierno de España ha incrementado un 62% la financiación del sistema de dependencias en cuatro años, de 220 millones a 735. Pero, paradójicamente, cuanto más incrementa el Gobierno central la partida de la dependencia, más la reduce el PP de Andalucía de Moreno Bonilla. Le ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me solucione una cosa, Pedro Sánchez, San Pedro Sánchez, dejen de maltratar la dependencia y a las miles de personas que la integran, usuarios y usuarias, familias, trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, y dejen de utilizarla como árbol de confrontación contra el Gobierno de España.

El vídeo, por supuesto, se hizo viral y ha corrido como la pólvora por las diferentes redes sociales dejando todo tipo de reacciones:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

SILLAS DE OFICINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]