La comida de ‘gallegos’ donde le soltaron a la cara a Conde-Pumpido que, después de Sánchez, es la persona más odiada de España

No aguanta una broma Cándido Conde Pumpido.

La política española, siempre rica en episodios dignos de una obra de Valle-Inclán, acaba de añadir un nuevo capítulo a su historia de desencuentros. E

n una reciente comida celebrada en Galicia, Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, se convirtió en el protagonista involuntario de un momento que ha trascendido más allá de las viandas y el marisco. En medio de la conversación, alguien le lanzó sin tapujos que, después de Pedro Sánchez, es «la persona más odiada de España».

Esta afirmación, tan contundente como reveladora, no fue casualidad; es un reflejo del clima político tenso y de una creciente percepción social sobre el papel del alto tribunal y su presidente.

Este episodio ha sido recogido por diversos medios digitales y ha generado amplios comentarios en círculos políticos y judiciales.

No es más que la punta del iceberg de una serie de tensiones acumuladas en torno a la figura de Conde-Pumpido. Desde su llegada al Constitucional, su gestión ha estado marcada por la polémica debido a sus vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se le acusa de actuar como un fiel escudero en momentos críticos para la legislatura.

Conde-Pumpido, entre la toga y la tormenta política

La trayectoria de Conde-Pumpido no se caracteriza precisamente por la discreción. Desde que asumió el mando del Tribunal Constitucional, este veterano magistrado ha estado en el centro del debate por su forma de interpretar —y, según muchos críticos, «torcer»— la ley para adaptarla a los intereses del Ejecutivo. Durante su presidencia, el tribunal ha respaldado casi sin reservas las iniciativas más polémicas del Gobierno, desde la ley de amnistía hasta reformas legislativas significativas. Esto ha generado un sentimiento de desamparo entre los opositores y amplios sectores dentro de la judicatura.

Su estilo ha sido calificado como «vanidoso y soberbio» por algunos colegas, lo que ha ampliado la brecha entre quienes defienden una justicia independiente y aquellos que consideran al Constitucional como una extensión del Gobierno. No es casualidad que la Comisión Europea haya abierto una investigación sobre supuestas injerencias del tribunal en otros órganos judiciales. Esto surge a raíz de las maniobras del propio Conde-Pumpido para bloquear cuestiones prejudiciales que pudieran cuestionar sentencias clave, como la relacionada con los ERE andaluces.

En esa misma comida gallega, varios asistentes no dudaron en reprocharle su papel dentro del engranaje institucional. Algunos llegaron a acusarle de haber convertido al Constitucional en «un tribunal al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez y su equipo».

Lejos de amedrentarse, Conde-Pumpido defendió con vehemencia la independencia del tribunal; sin embargo, para muchos su defensa sonó más bien como una justificación predecible.

Las tropelías y el legado de Conde-Pumpido

No es la primera vez que el nombre de Conde-Pumpido se asocia con maniobras controvertidas. Durante su etapa como fiscal general del Estado bajo los gobiernos de Rodríguez Zapatero, fue señalado por priorizar intereses políticos sobre criterios estrictamente jurídicos. Su llegada a la presidencia del Constitucional ha reforzado esa percepción con decisiones que han «torcido el Derecho» a medida del Gobierno en funciones.

Entre las decisiones más polémicas tomadas bajo su mandato destacan:

La purga de magistrados : La exclusión del magistrado José María Macías en todos los asuntos relacionados con la amnistía. Esta medida podría llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a sus graves implicaciones.

: La exclusión del magistrado José María Macías en todos los asuntos relacionados con la amnistía. Esta medida podría llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a sus graves implicaciones. El blindaje de la amnistía : Su papel crucial en respaldar judicialmente la controvertida ley de amnistía ha supuesto un duro golpe para la oposición y ha levantado ampollas entre gran parte de la judicatura.

: Su papel crucial en respaldar judicialmente la controvertida ley de amnistía ha supuesto un duro golpe para la oposición y ha levantado ampollas entre gran parte de la judicatura. El cierre filas con el Ejecutivo: Desde su nombramiento al cargo, el tribunal no ha fallado nunca contra ninguna gran iniciativa gubernamental. Esto ha consolidado su imagen como un Constitucional dócil y predecible.

Estas «tropelías», así denominadas por algunos críticos acérrimos, han alimentado un caldo propicio para convertirlo en símbolo del malestar institucional actual.

Conde-Pumpido y Sánchez: ¿binomio o simbiosis?

La relación entre Conde-Pumpido y Pedro Sánchez ha sido analizada minuciosamente durante los últimos meses. Para muchos observadores políticos, el presidente del Constitucional es considerado como la «clave maestra» del sistema sanchista; él sería el garante último para evitar que ninguna reforma impulsada por el Ejecutivo sea aniquilada por quien debe ser el máximo intérprete constitucional.

Esta percepción se refuerza con la dinámica actual del tribunal; bajo su dirección ha dejado atrás cualquier pretensión neutral para convertirse en un actor activo dentro del tablero político. La reciente propuesta gubernamental para ofrecerle a Conde-Pumpido un puesto vitalicio en el Consejo de Estado —en reconocimiento a sus «servicios prestados»— no hizo más que aumentar las alarmas sobre la independencia institucional.

Algunos analistas han llegado a calificar esta relación como auténticamente simbiotica; donde Gobierno y Constitucional se retroalimentan mutuamente dentro una espiral protectora e institucional.

No faltan quienes ven en Conde-Pumpido al verdadero arquitecto tanto de estabilidad como (según otros) inmovilismo dentro del sistema político actual.

Impacto y consecuencias: la desafección ciudadana

Lo sucedido durante aquella comida gallega no es un hecho aislado; es solo un síntoma más visible ante una creciente desafección ciudadana hacia sus instituciones. Que Conde-Pumpido sea señalado públicamente como «la persona más odiada» tras Pedro Sánchez refleja una pérdida generalizada de legitimidad que va mucho más allá lo personal e impacta sobre todo el sistema.

La sensación colectiva acerca de que los altos tribunales están al servicio directo del poder político se ha afianzado especialmente tras aprobar leyes divisivas como la amnistía.

La reacción inicial de Conde-Pumpido ante este incidente —minimizando lo ocurrido mientras defendía públicamente la independencia judicial— no logró disipar las dudas acerca tanto sobre su papel personal como sobre el funcionamiento del tribunal bajo su liderazgo.

Curiosidades y detalles del caso